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Пока вы сомневались: курс биткоина превысил отметку в $13 тыс.

06.12.2017 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Курс биткоина сегодня достиг отметки почти в 12,6 тысяч долларов, то есть вырос по отношению к вчерашнему курсу на 7,7% — больше чем на 900 долларов, сообщает Bitfinex.

Пока вы сомневались: курс биткоина превысил отметку в тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
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На минувшей неделе биткоин дважды устанавливал рекорд. 27 ноября курс достиг девяти тысяч долларов, а через два дня поднялся до 11,441 тысяч долларов. Затем курс обвалился почти до девяти тысяч, однако вскоре вновь значительно вырос.

Инвестор и миллиардер Марк Юско предположил, что курс биткоина может подняться до 400 тысяч долларов, мотивировав прогноз математическими подсчетами и сравнив этот рынок с рынком золота. Сейчас существует около 20 миллионов биткоинов, стоимость всего рынка золота — 8 триллионов долларов, и, таким образом, стоимость одного биткоина будет 400 тысяч долларов, предположил он.

Ранее СМИ сообщали, что в процессе добычи криптовалюты вырабатывается больше электроэнергии, чем за год потребляет целая Ирландия. А количества электричества, которое тратится за время добычи одного биткоина, достаточно, чтобы вскипятить тридцать шесть тысяч чайников с водой.

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Белорусский Нацбанк прежде заявлял, что не планирует рассматривать возможность официального введения платежей в криптовалюте. В то же время вывод биткоина на американскую биржу фактически означает его официальное признание в США. С лета этого года курс биткоина вырос более чем в шесть раз.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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