|
Пока вы сомневались: курс биткоина превысил отметку в $13 тыс.
06.12.2017 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Курс биткоина сегодня достиг отметки почти в 12,6 тысяч долларов, то есть вырос по отношению к вчерашнему курсу на 7,7% — больше чем на 900 долларов, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
На минувшей неделе биткоин дважды устанавливал рекорд. 27 ноября
Инвестор и миллиардер Марк Юско предположил, что курс биткоина может подняться до 400 тысяч долларов, мотивировав прогноз математическими подсчетами и сравнив этот рынок с рынком золота. Сейчас существует около 20 миллионов биткоинов, стоимость всего рынка золота — 8 триллионов долларов, и, таким образом, стоимость одного биткоина будет 400 тысяч долларов, предположил он.
Ранее СМИ сообщали, что в процессе добычи криптовалюты вырабатывается больше электроэнергии, чем за год потребляет целая Ирландия. А количества электричества, которое тратится за время добычи одного биткоина, достаточно, чтобы вскипятить тридцать шесть тысяч чайников с водой.
Белорусский Нацбанк прежде
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская биржа на выходных объявила о готовности начать торги с участием криптовалюты.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии