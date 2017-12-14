Россельхознадзор запретил Беларуси реэкспорт продуктов из Джибути

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Россельхознадзор запретил реэкпорт продуктов питания из Джибути по белорусским фитосанитарным сертификатам, сообщило российское ведомство в четверг.

Беларусь начала реэкспортировать джибутийские продукты с августа текущего года, однако объемы поставок вызвали в РФ вопросы, в связи с чем российская сторона направила в данное африканское государство запрос об ассортименте и количестве экспортируемой продукции.

По информации Россельхознадзора, выяснилось, что объемы поставок растительной продукции из Джибути на территорию РФ в декабре 2017 года превысили цифры, которые российское ведомство получило из этой страны.

"Россельхознадзор с 15 декабря 2017 года запрещает ввоз растительной продукции происхождением Республика Джибути в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Республики Беларусь", – говорится в сообщении ведомства.

Там также отмечается, что поставки данной продукции в Россию будут осуществляться только через пункты пропуска, которые находятся на российском участке внешней границы ЕАЭС.