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Россельхознадзор запретил Беларуси реэкспорт продуктов из Джибути
14.12.2017 21:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Россельхознадзор запретил реэкпорт продуктов питания из Джибути по белорусским фитосанитарным сертификатам, сообщило российское ведомство в четверг.
Беларусь начала реэкспортировать джибутийские продукты с августа текущего года, однако объемы поставок вызвали в РФ вопросы, в связи с чем российская сторона направила в данное африканское государство запрос об ассортименте и количестве экспортируемой продукции.
По информации Россельхознадзора, выяснилось, что объемы поставок растительной продукции из Джибути на территорию РФ в декабре 2017 года превысили цифры, которые российское ведомство получило из этой страны.
"Россельхознадзор с 15 декабря 2017 года запрещает ввоз растительной продукции происхождением Республика Джибути в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Республики Беларусь", – говорится в сообщении ведомства.
Там также отмечается, что поставки данной продукции в Россию будут осуществляться только через пункты пропуска, которые находятся на российском участке внешней границы ЕАЭС.
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Российское ведомство подсчитало, сколько экспортировало продуктов африканская страна и сколько было завезено из Беларуси – цифры не сошлись.
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