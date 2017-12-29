Итоги года рекламного рынка: интернет растет, пресса сдает позиции

По оценкам аналитиков компании "АМГ-Консалт" капитализация рынка составит более 90 млн долларов. Стоит отметить, что за последние три года положительная динамика этого сектора наблюдается впервые.



© Sputnik / Виктор Толочко Смотрим с оптимизмом: итоги 2017-го в экономике и финансах

Так в 2015 году объем рынка рекламных услуг упал по сравнению с показателем 2014 года на 32% и составил 78 млн долларов. В 2016 году также наблюдалось падение на 2% при объеме в 77 млн долларов.

Телевидение доминирует

Анализируя доли сегментов рынка можно отметить, что позиция телевидения все еще остается доминирующей. По прогнозам "АМГ-Консалт", на телевизионную рекламу в 2017 году придется 42% всего объема рынка. Вместе с тем, за три года доля телерекламы сократилась на 7%. На второй позиции находится Интернет, который с 2015 года вырос на 6%. Доля рекламы в сети составит 29%. На третьем месте находится наружная реклама — 17%, далее радио — 11%, пресса — 2%. В денежном выражении наибольший рост рынка происходит за счет сети Интернет и радио (увеличение на 24% и 29% соответственно). Меньший рост показывает телевидение (16%). В отчете также сказано, что с учетом текущей экономической ситуацией в 2018 году прогнозируется увеличение объема телевизионного рекламного рынка на 14%-17% в долларовом эквиваленте.

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Минске" title="Наружная реклама в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко МАРТ: требования к наружной рекламе остаются

Рассматривая динамику объема рекламных бюджетов в товарных категориях за 10 месяцев, стоит отметить, что рост происходит практически по всем позициям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года положительная динамика наблюдается в услугах сотовой связи (+45%), косметике и парфюмерии(+33%), лекарственных средствах (+28%), средствах гигиены (+28%), шоколадных изделиях (+52%), гаджетах (+38%), одежде и обуви (+49%), чае (+71%), интернет-магазинах (+241%). Наибольшее снижение объемов при этом зафиксировано в безалкогольных напитках и соках (-2%), пиве (-7%), кофе (-6%), финансовых услугах (-7%), развлекательных зрелищах (-10%), телекоммуникационных услугах (-11%), бытовой химии (-3%).

Приспособиться к мобильному трафику

Один из наиболее перспективных рынков рекламы, который сегодня оценивается как основной драйвер роста во многих странах, является Интернет. Благодаря тому, что в сети созданы механизмы, которые делают рекламные сообщения точеными, в нее приходят все больше рекламодателей. Кроме того, анализ статистики и данных, позволяет малым бизнесам выходить на международный уровень без необходимости наличия большого бюджета. Эти тренды обсуждались в середине ноября представителями крупнейших рекламных интернет-компаний в рамках дискуссии "будущее рекламы в интернете", во время конференции "Деловой интернет" в Минске.

Руководитель команды Яндекс по работе с Турцией и СНГ Марина Колесникова отметила, что сегодня рекламодатели стремятся к тому, чтобы просчитать эффективность инвестирования в рекламу. По ее мнению, сбор данных об этом сегодня является важным направлением. Та компания, которая сможет с этим лучше справиться, будет привлекать к себе больше рекламодателей. Директор по развитию сервиса ADFOX компании Яндекс Борис Омельницкий в свою очередь рассказал о том, что сегодня разработано множество инструментов, которые способны привлечь внимание потребителей.

Вместе с тем до сих пор не найден баланс, который бы позволил рекламе быть менее навязчивой и сохранять лояльность потребителя. Руководитель направления по работе с агентствами от социальной сети "ВКонтакте" Петр Гордеев высказал мнение, что не менее важным трендом также является адаптация рекламы под смартфоны. "Объем использования мобильного трафика в странах СНГ опережает трафик персональных компьютеров. Вместе с тем, сегодня мы часто сталкиваемся с ситуацией, где у ключевых рекламодателей рынка есть направления не адаптированные под мобильные устройства", — отметил эксперт. Также по его мнению видео реклама по-прежнему остается важным сегментом для инвестиций и наиболее эффективным инструментом для продвижения товаров.

Белорусский язык уже не удивляет

В 2017 году в Беларуси также отмечалось частое использование белорусских мотивов и языка в отечественной рекламе. Во время открытой пресс-конференции руководитель проекта marketing.by Анна Шутова отметила, что сегодня использование белорусского языка в отечественных брендах перестало быть чем-то необычным. "В 2012 году Samsung была одной из первых международных компаний, которая запустила рекламу на белорусском языке. Тогда это был шаг, который позволял выделиться на рынке. Однако уже сегодня этот тренд хорошо развивается. И если еще пару лет назад бренды могли сорвать на этом какой-то пиар, то сегодня это не так", — пояснила руководитель проекта marketing.by. Но при этом она считает, что сегодня, к сожалению, судя по ряду исследований, лишь небольшая часть белорусов выбирает бренды за счет белорусскоязычной рекламы. Большинство жителей страны все еще не обращают на это особого внимания.

Чего ждать от следующего года

Если положительная динамика экономического развития страны сохранится в следующем году, то рынок рекламы продолжит увеличивать свою капитализацию. При этом, несмотря на прогноз роста телерекламы в 2018 году на уровне до 17% в долларовом эквиваленте, вероятнее всего, что он будет замедляться по сравнению с увеличивающейся долей интернет-рекламы, которая на протяжении последних трех лет имела положительную динамику.

С учетом улучшения инструментов по таргетированию в 2018 году, эффективность рекламы в сети должна только повыситься. Это позволит привлечь новых рекламодателей.

Кроме того, тенденция по увеличению потребления сетевого трафика через мобильные устройства также должна несколько изменить рынок интернет-рекламы, где заказчики будут пытаться лучше адаптировать свои предложения под смартфоны. Существенную долю по-прежнему будет занимать наружная реклама, на которую рекламодатели перераспределяют свои бюджеты в связи с ее выгодным соотношением по цене и эффективности. Рост по рекламным заказам также ожидается и у радио. Пресса, вероятнее всего, продолжит терять свои позиции.