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Правительство создало группу для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути в транспортно-логистическую зону "Великого камня"

12.06.2018 19:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 12 июня. Распоряжением премьер-министра от 11 июня создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Группе под руководством министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака необходимо до 1 июля подготовить и внести в Совет министров предложения о строительстве пути, в том числе о сроках строительства и источниках его финансирования, сообщила пресс-служба правительства.

При необходимости группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 июня. Распоряжением премьер-министра от 11 июня создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути...
 
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