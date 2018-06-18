ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о развитии цифровой экономики

18.06.2018 19:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 18 июня. Александр Лукашенко 18 июня подписал указ № 239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь". Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".

В частности, как сообщила пресс-служба президента, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).

Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка, а наблюдательному совету — определять критерии при выборе кандидатов в резиденты парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.

Напомним, что декретом о развитии цифровой экономики предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов ПВТ.

В частности, до 1 января 2049 года продлевается срок действия специального правового режима ПВТ. Резидентами ПВТ смогут стать компании, занятые проектированием, разработкой, обслуживанием, реализацией, эксплуатацией программных и программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз данных; созданием, обучением нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта; разработкой и обслуживанием систем беспилотного управления транспортом; медицинскими технологиями, биотехнологиями, а также реализацией результатов таких разработок; аутсорсингом бизнес-процессов; изданием и продвижением программного обеспечения; майнингом, деятельностью биржи криптовалют и криптообменного пункта, а также деятельностью в сфере киберспорта.

В рамках специального правового режима ПВТ сохранены существующие и введены новые льготы по налогам, а также взносам в ФСЗН. Среди существующих льгот резидентов ПВТ основными являются: освобождение от налога на прибыль и НДС — вместо этого резиденты ПВТ уплачивают 1% от валовой выручки в пользу администрации парка; уплата подоходного налога с физических лиц по сниженной ставке (9%), а также взносов в ФСЗН, рассчитываемых от средней зарплаты по стране, а не от фактической, что меньше в три-четыре раза.

Деятельность резидентов парка максимально упрощается. Они смогут совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений; без разрешения Нацбанка открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях, получать на них денежные средства; проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Нацбанка; при совершении хозяйственных операций с нерезидентами единолично составлять первичные учетные документы. Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ теперь не распространяется.

Декрет вводит элементы британского права. Так, резидентам ПВТ предоставлено право заключать с третьими лицами договоры, активно применяемые в международном бизнесе: соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и опционные договоры, в частности договоры конвертируемого займа, соглашения о возмещении имущественных потерь, соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание работников, non-compete-соглашения (о неконкуренции) с работниками с выплатой им компенсации за период действия non-compete-обязательств, а также выдавать безотзывные доверенности.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 июня. Александр Лукашенко 18 июня подписал указ № 239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь". Документ направлен на приведение...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент уволил заместителя Вакульчика и главу КГБ по Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика