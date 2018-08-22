Информация о том, что Москва готовит для Минска нового посла, обсуждается в СМИ уже полтора месяца. На эту должность, как утверждают источники российских журналистов, в Кремле прочат представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича . Официально эту информацию никто не подтверждает. Одновременно с этим в конце прошлой недели Беларусь осталась без посла в России — занимавший этот пост Игорь Петришенко вошел в новое правительство в качестве вице-премьера.



Фото: Reuters

МИД России, как и МИД Беларуси, информацию о Бабиче все это время никак не комментирует. Российские СМИ написали, что кандидатуру Михаила Бабича одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. Кроме того, появилась информация, что Бабич может стать не только послом, но и спецпредставителем Путина в Беларуси, что существенно расширит его обязанности и возможности.

По информации источников TUT.BY нынешний посол России в Беларуси Александр Суриков 24 августа проводит завершающую встречу с теми, с кем работал в Минске 12 лет . Но о том, когда дипломат уезжает в Москву, в посольстве не говорят.

Как и не говорят в МИД России о сроках, когда в Минск должен приехать новый посол, но объясняют, что это не произойдет на следующий же день после отъезда предыдущего.

— Есть правило, безотносительно к Беларуси, общее правило, что послы не должны пересекаться. Между отъездом одного посла и приездом другого есть какой-то разрыв и на это время всегда назначают исполняющего обязанности. Конкретного срока нет, это может быть и не один месяц, — рассказали в МИД России.

Кандидатура нового посла Беларуси в России публично еще не обсуждалась. Российский Telegram-канал «Незыгарь» написал, что новым послом станет заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков. В МИД Беларуси эту информацию никак не комментируют.

Тем не менее Максим Рыженков вполне возможная кандидатура на этот пост, поскольку замглавы администрации президента знаком с дипломатической службой: свою карьеру он начинал в МИД, работал в посольствах нашей страны в Израиле и Польше.

Кроме замглавы администрации на должность посла Беларуси в России могут вполне рассмотреть двух тяжеловесов белорусской политики: уже шесть дней как экс-премьера Андрея Кобякова и еще одного экс-премьера, недавно лишившегося должности члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского.

Андрей Кобяков уже был послом в России — с ноября 2011 по август 2012 года. Тогда, накануне отъезда в Москву, в интервью телеканалу «РТР-Беларусь» Кобяков подчеркнул , что «фундаментом работы посольства являются торгово-экономические отношения» и формирование «более благоприятного имиджа» Беларуси.

Сергей Сидорский, возглавлявший белорусское правительство с 2003 по 2010 годы, а последние семь лет работавший в ЕЭК, тоже неплохо знает российскую специфику и вполне может быть отправлен в Москву «держать оборону».