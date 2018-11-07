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Крупнейшая партия Европы призывает власти Беларуси выполнять свои обязательства в сфере прав человека
08.11.2018 00:19 — Новости Экономики | Tut.by
Европейская народная партия (ЕНП) озабочена «структурным и широко распространенным» характером нарушений прав человека в Беларуси, говорится в резолюции, принятой 7 ноября на конгрессе ЕНП в Хельсинки.
В документе выражена обеспокоенность «критическим усилением давления на демократию в Беларуси, продолжающимися нарушениями прав человека и сложной ситуацией для политической оппозиции, независимых профсоюзов, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы».
Партия призывает власти Беларуси прекратить давление на независимые СМИ и уголовное преследование журналистов
В резолюции говорится о необходимости пересмотра приговоров и прекращения уголовного преследования в отношении
Помимо этого, в резолюции содержится призыв немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных, в том числе Михаила Жемчужного.
Участники конгресса ЕНП также напоминают о необходимости выполнять международные обязательства Беларуси в области права на свободу ассоциаций. ЕНП, в частности, обеспокоена отсутствием прогресса в деле регистрации партии «Белорусская христианская демократия», объединения «Социально-христианского движения», правозащитного центра «Весна» и других общественных объединений.
Европейская партия призывает правительство Беларуси выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении права на свободу собраний и выражения мнений.
В резолюции содержится призыв к международным финансовым институтам, правительствам и представителям бизнеса учитывать ситуацию в Беларуси при сотрудничестве с белорусскими властями.
Из-за постоянно ухудшающегося положения в сфере прав человека в стране ЕНП призывает Европарламент и Еврокомиссию срочно предпринять необходимые шаги, в том числе пересмотреть приоритеты сотрудничества с Беларусью, а также рассмотреть дополнительные возможности для защиты прав человека.
Европейская народная партия — одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах ЕС и Совете Европы, — считает необходимым пересмотреть формат диалога ЕС с Беларусью, а также сделать главными в повестке дня вопросы соблюдения прав человека, реформирования избирательной и правоохранительной систем.
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Крупнейшая партия Европы призывает власти Беларуси выполнять свои обязательства в сфере прав человека
Партия призывает власти Беларуси прекратить давление на независимые СМИ и уголовное преследование журналистов в рамках "дела БелТА".
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