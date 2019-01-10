Экс-посол России Суриков: Практически уверен, что Лукашенко победит на выборах в 2020 году

Экс-посол России в Беларуси Александр Суриков практически уверен, что в 2020 году на президентских выборах победит Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью изданию altapress .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я уверен, что в 2020 году Александр Григорьевич пойдет на выборы и практически уверен, что он на них победит. Нет сейчас равнозначной фигуры. Конечно, вопросом смены президента придется заниматься, но за горизонтом 2020 года. Лукашенко, в общем-то, даже моложе, чем Владимир Владимирович у нас. Есть еще порох», — считает Александр Суриков.

Экс-посол также отметил, что Беларусь, как и Россия, ближе к европейскому сообществу с точки зрения происхождения и образа жизни. И главная задача обеих стран — восстановить отношения с Евросоюзом.