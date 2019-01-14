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«На людей нападают за то, что они русские». На федеральном ТВ России снова занялись Беларусью

15.01.2019 10:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Телеканалы НТВ и «Россия-1» в воскресенье и понедельник выпустили сюжеты о Беларуси. В них говорили о том, что Беларуси не будет без союзничества с Россией, что белорусские националисты нападают на людей «за то, что они русские», и что независимость Минску подарила советская власть.


Кадр из сюжета «Россия-1» 13 января

Короткий сюжет на «Россия-1» в «Вестях недели» Дмитрия Киселева 13 января был посвящен недавнему заявлению Александра Лукашенко, что Москва может потерять Беларусь как союзника.

— Разумеется, мы этого категорически не хотим. Но если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий. Поэтому-то русские и вся Россия — за сохранение самых близких отношений между нами и за сохранение большого единого и мощного этноса — народа. Это так, если по-простому.

Этот монолог ведущий произнес между сюжетами об украинской автокефальной церкви, о том, как «Украина растворяется в истории и деградирует», и украинской диаспоре Канады.

Белорусский фрагмент в программе «Сегодня» на НТВ вышел вечером 14 января и также шел вперемешку с украинской темой. На Беларусь переключились после украинской автокефалии.


Кадр из сюжета НТВ 14 января

Ведущие рассказали, что партия БНФ призвала власти ограничить трансляцию российских каналов:

— [Партия] обвинила российские каналы разжигании межнациональной вражды, заявив, что они ведут информационную войну против Беларуси.

Затем процитировали российского сенатора Алексея Пушкова, который у себя в твиттере написал, что БНФ «либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России».

После опроса на улицах Львова, где люди выступают за полный разрыв отношений с Россией, сюжет возвращается к Беларуси. Показывают фрагменты ролика, где белорусскоязычный мужчина после потасовки выгоняет из вагона минского метро другого пассажира в шапке казака со словами: «Чемодан, вокзал, Россия».

 — Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Беларуси, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские, — говорит ведущий.

Ни то, что мужчина в шапке — русский, ни подлинность самого ролика в сюжете под сомнение не ставят.


Кадр из сюжета НТВ 14 января

НТВ снова переключается на украинскую ситуацию. Ведущие говорят, что власть в Киеве «с самого начала сделала ставку на национализм». В кадре молодые люди громят офис российского банка в Украине. Под роликом — титры: «Запад пытается разыграть националистическую карту, чтобы разрушить союз России, Украины и Белоруссии».

— Что делать белорусским властям, которые продолжают отбивать атаки националистов в интернете? — задается вопросом ведущий.

Затем НТВ берет интервью у пророссийского политолога, научного сотрудника Института философии Академии наук Беларуси Алексея Дзерманта, который говорит: «Это уже какая-то работающая система с постоянной подпиткой — организационной, финансовой, методологической, и там они себя проявляют. Да, это явление, которого уже нельзя не замечать».

Заканчивается сюжет словами:

— Если смотреть и на ближайшие президентские выборы, и хоть немного подальше, стоит ответить на вопрос — будут ли иметь Украина, или даже Белоруссия, отколотые от союза славянских народов, хоть какие-то перспективы? Ведь история наших народов говорит о том, что лучше все-таки держаться вместе.

Также 14 января на заявление БНФ с призывом ограничить вещание российских телеканалов отреагировали главные российские информагентства: РИА Новости, ТАСС и Интерфакс. Первое из них даже собрало реакцию на эту инициативу в Госдуме, Совете Федерации и Союзе журналистов России.

В самом БНФ назвали эту реакцию «истерикой»:

— Антыбеларуская прапагандысцкая кампанія ёсць фактам — і яна выкарыстоўвае ўсе чыньнікі і нагоды на сваю карысьць: і словы Лукашэнкі, і словы БНФ, і якія-кольвек падзеі ў нашай краіне гэтыя Кісялёвы з падзельнікамі будуць тлумачыць на сваю карысць. Мэта гэтай кампаніі - прымусіць беларусаў падтрымліваць тое, што ёсць супраць беларускіх інтарэсаў, — заявил лидер партии Григорий Костусев.

 
Теги: Минск
 
 
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В сюжетах говорили о том, что Беларуси не будет без союзничества с Россией, что белорусские националисты нападают на людей «за то, что они русские», и что...
 
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