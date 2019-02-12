«Ситуация напряженная, но решаемая». В 2019 году деревообработка должна вернуть 234 млн евро

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году должны погасить долговые обязательства на 234 млн евро. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Юрий Назаров.

Одной из основных задач предприятий «Беллесбумпрома» в текущем году будет «погашение долговых обязательств». «Суммарная задолженность предприятий перед бюджетом и коммерческими банками составляет 234 млн евро», — сказал Назаров.

Он отметил, что «ситуация напряженная, но решаемая». Сложностей добавило «снижение цен на плиты из-за перепроизводства».

Чтобы рассчитаться по долгам, концерн разработал специальную программу. Ее основа — снижение затрат и ресурсосбережение. Плюс к этому есть договоренность с Беларусбанком, что он сможет «подставить плечо».

Юрий Назаров также отметил, что в 2019 году предприятия планируют нарастить объем выпускаемой продукции. В частности, многострадальный «Светлогорский ЦКК» намерен увеличить выпуск сульфатной беленой целлюлозы — не менее 150 тыс. тонн. Отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоит ситуация на новом заводе, который периодически издает неприятные запахи, Назаров уверил, что «там все нормально». «Задействованы все технологические цепочки. Предприятие вышло на стабильную загрузку в районе 30−35% от мощности. В сутки на заводе получают 480 тонн целлюлозы», — отметил председатель концерна «Беллесбумпром».