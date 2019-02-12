|
«Ситуация напряженная, но решаемая». В 2019 году деревообработка должна вернуть 234 млн евро
12.02.2019 16:10 — Новости Экономики | Tut.by
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году должны погасить долговые обязательства на 234 млн евро. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Юрий Назаров.
Одной из основных задач предприятий «Беллесбумпрома» в текущем году будет «погашение долговых обязательств». «Суммарная задолженность предприятий перед бюджетом и коммерческими банками составляет 234 млн евро», — сказал Назаров.
Он отметил, что «ситуация напряженная, но решаемая». Сложностей добавило «снижение цен на плиты из-за перепроизводства».
Чтобы рассчитаться по долгам, концерн разработал специальную программу. Ее основа — снижение затрат и ресурсосбережение. Плюс к этому есть договоренность с Беларусбанком, что он сможет «подставить плечо».
Юрий Назаров также отметил, что в 2019 году предприятия планируют нарастить объем выпускаемой продукции. В частности, многострадальный «Светлогорский ЦКК» намерен увеличить выпуск сульфатной беленой целлюлозы — не менее 150 тыс. тонн. Отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоит ситуация на новом заводе, который
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложностей добавило «снижение цен на плиты из-за перепроизводства».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)