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В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

19.04.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

С 13 по 20 апреля в Беларуси проходит ежегодная «Неделя леса», в течение которой будет высажено около 20 миллионов молодых деревьев. Наш район не стал исключением – успешный старт акции был дан в Стрелковском лесничестве.

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

Организатором выступил Верхнедвинский лесхоз, собрать добровольцев помогли районное объединение профсоюзов и районный комитет ОО БРСМ. Количество волонтёров с каждым годом растёт, и эта тенденция не может не радовать. К «зелёной» акции присоединяются новые организации, в рядах добровольцев появляется всё больше молодёжи, а для некоторых участников такие полезные поездки на природу становятся настоящей семейной традицией – наравне с родителями старательно трудятся совсем маленькие дети.
Всего за «Неделю леса» в нашем районе планируется посадить около 100 гектаров лесных культур, акция проходит во всех лесничествах. Учреждения образования участвуют в областном конкурсе на самую активную школу и самый активный класс, а 20 апреля начинается первый этап республиканского юниорского лесного конкурса рефератов «Квітней, мой лес».

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

В субботней посадке леса приняли участие около ста человек: депутаты районного и сельских Советов депутатов, активисты БРСМ и профсоюзных организаций, члены РО ОО «Белорусский союз офицеров» и РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», работники лесхоза, маслосырзавода, РОЧС, ТЦСОН, прокуратуры, инспекции охраны животного и растительного мира, охраны природы, учреждений культуры, редакции газеты «Дзвінская праўда», педагоги и учащиеся СШ №2 и Верхнедвинской гимназии. Все они не испугались прохладной погоды и посвятили свои выходные оказанию посильной помощи родной природе.

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев
Прежде чем приступить к посадке, участники акции собрались на краткий инструктаж, где с приветственными словами к ним обратились председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел, директор ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» А. И. Студенков и заместитель директора по идеологической работе Ю. С. Венгер. В этом году «Неделя леса» посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – об этом свидетельствует памятная табличка на валуне, заложенном среди будущего соснового бора. Андрей Иванович Студенков подчеркнул: пройдёт не один год, прежде чем эти саженцы, потянувшись ветвями к солнцу, достигнут хотя бы человеческого роста. Возможно, им понадобятся десятилетия, чтобы превратиться в красивые и крепкие сосны. Работая сейчас, мы заботимся не столько о себе самих, сколько о будущих поколениях.

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев

В Верхнедвинске во время проведения «Недели леса» посажено более 100 гектаров деревьев
Ирина Францевна Козел принимает активное участие в посадке леса уже пятый год подряд. Она отметила важность и необходимость этого дела, ради которого все присутствующие проснулись в субботу пораньше, отложили личные дела и отправились в лес – работать руками и отдыхать душой. Эти деревья, пока ещё едва заметные на фоне комьев земли и пучков прошлогодней травы, станут зелёным наследием наших детей, внуков и правнуков.
Новичков, которые впервые решили поучаствовать в посадке леса, проинструктировал лесничий. Волонтёры разделились на группы по два-три человека и приступили к работе. И взрослые, и дети выложились на сто процентов – всё, что было запланировано на первый день акции, добросовестно выполнили: молоденькие сосны-двухлетки, выращенные в питомнике, посажены на площади около 7,5 гектара. А после работы все участники акции были накормлены вкуснейшей кашей и наваристой ухой, которые приготовили прямо на месте в походной кухне.
Полезное дело, свежий лесной воздух, дружная компания и сытный туристический обед – разве не отличная альтернатива однообразным выходным, проведённым на диване перед телевизором?!
Алёна МОРОЗ.
Фото Натальи МОРОЗ.

 
 
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