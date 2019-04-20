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Зеленский: Будем перезагружать Минский процесс

21.04.2019 21:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский после вступления в должность президента планирует перезагрузить Минские договоренности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в своем штабе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вопрос, как Зеленский будет выстраивать отношения с Россией, он заявил, что планирует вернуть всех украинских военных домой.

— Мы будем действовать в Нормандском формате, будем перезагружать Минский процесс, но в этом направлении будем идти до конца, чтобы наши парни вернулись живыми. Кроме минских договоренностей, у нас первая задача — вернуть наших моряков. Не знаю, могу ли я, сегодня у меня пока нет статуса президента Украины, но я общался с матерями наших моряков, и я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой, — заявил Зеленский.

(Будет дополнено)

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Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в своем штабе.
 
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