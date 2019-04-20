|
Зеленский: Будем перезагружать Минский процесс
21.04.2019 21:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский после вступления в должность президента планирует перезагрузить Минские договоренности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в своем штабе.
На вопрос, как Зеленский будет выстраивать отношения с Россией, он заявил, что планирует вернуть всех украинских военных домой.
— Мы будем действовать в Нормандском формате, будем перезагружать Минский процесс, но в этом направлении будем идти до конца, чтобы наши парни вернулись живыми. Кроме минских договоренностей, у нас первая задача — вернуть наших моряков. Не знаю, могу ли я, сегодня у меня пока нет статуса президента Украины, но я общался с матерями наших моряков, и я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой, — заявил Зеленский.
(Будет дополнено)
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в своем штабе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)