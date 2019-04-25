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В МИД России прокомментировали слухи об отзыве посла Бабича из Беларуси
26.04.2019 09:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент РФ, а не МИД. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в
На вопрос, действительно ли Минск требует отзыва Бабича, Захарова ответила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель открыто или даже месяцев».
— Это не требует моего подтверждения или опровержения. Они были исключительно — наши белорусские коллеги — прямолинейны в этих вопросах.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такой стиль полемики не стал для нее неожиданностью.
— Я помню, как в 95-м, наверное, году <…>когда я была студенткой МГИМО, я после очередных аналогичных плюс-минус комментариев руководства Беларуси, господина Лукашенко, спросила у нашего преподавателя, а как это можно это расценить, исходя из дипломатии, протокола и так далее и получила соответствующий ответ. Поэтому я наблюдаю за различными заявлениями, начиная где-то с середины 90-х годов, и я не вижу в этом ничего непредсказуемого. Эти заявления как синусоида периодически повторяются.
На вопрос будет ли МИД РФ отзывать посла в Беларуси, Захарова ответила, что это не в компетенции ее ведомства — послов назначает и отзывает президент.
— У МИДа есть позиция: господин Бабич является российским послом в республике Беларусь. Вопросы его назначения, вопросы его перемещения и так далее — это вопросы компетенции президента Российской Федерации.
Напомним, после нескольких интервью Михаила Бабича с критикой позиции Минска и лично слов Александра Лукашенко белорусский МИД уже дважды сделал резкие заявления в адрес российского дипломата. В первый раз Бабича
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На вопрос, действительно ли Минск требует отзыва Бабича, Захарова ответила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель...
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