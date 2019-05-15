В Беларусь поступило $3 млрд иностранных инвестиций

Объем инвестиций в реальный сектор экономики в январе-марте 2019 года составил $3 млрд.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

В первые три месяца 2019 года в нашу экономику инвестировали субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,9% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20%), Кипра (10,8%).

Объем прямых иностранных инвестиций составил $2,5 млрд, или 83,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь – март 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,4 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (62,5% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (13,7%), Украины (12,3%).

Прямые инвестиции составили 92,9% всех направленных инвестиций за рубеж.