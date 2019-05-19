Обновленные денежные знаки появились в Беларуси

Введение в обращение обновленных банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано с выводом из ветхих банкнот и оптимизацией защитного комплекса. Новые банкноты введены с 20 мая 2019 года в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 апреля 2019 года № 183 .

Об этом сообщается на сайте Национального банка Беларуси.

В банкнотах изменился дизайн: убран реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение - «2019».

Также актуализировано изображение архитектурных зданий на лицевой стороне банкнот, указаны их названия.

Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая башня, а на 10-рублевой купюре - полоцкая Спасо-Преображенская церковь.

В обновленных банкнотах номиналом 5 и 10 рублей ввели также дополнительный водяной знак и более широкую защитную линию.

По словам начальника главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергея Гайко, банкноты 5 и 10 рублей занимают около 40 процентов от всех купюр, находящихся в обращении.

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе размещены на официальном сайте регулятора и в глобальной компьютерной сети интернет в разделе «Банкноты и монеты».

Лицевая сторона: Белая (Каменецкая) вежа, расположенная в г. Каменце Брестской области.

Оборотная сторона: коллаж, посвященный первым славянским поселениям (фрагмент кожаного пояса, деревянное колесо, изображение древнего детинца "Берестье").