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ЕБРР может инвестировать в Беларусь 360 млн евро
11.06.2019 19:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дополнительные инвестиции может получить Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас, который встретился с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне 11 июня, сообщает
По словам премьера, Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР в государственный и в частный сектор. Сейчас есть все возможности, чтобы превысить объем 360 млн евро.
Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк после встречи с Румасом назвал переговоры плодотворными. Он сказал, что обсуждались «вопросы приватизации, улучшение состояния инфраструктуры и работу по многим другим направлениям».
Подписаны меморандумы по сотрудничеству для создания Совета по иностранным инвестициям Беларуси, а также по предприватизационному содействию для ОАО «Витебскдрев». Кроме того, ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы чистой воды в Витебской области.
Еще стороны готовятся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.
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Дополнительные инвестиции может получить Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития.
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