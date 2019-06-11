ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР может инвестировать в Беларусь 360 млн евро

11.06.2019 19:39 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Дополнительные инвестиции может получить Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас, который встретился с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне 11 июня, сообщает БЕЛТА.

По словам премьера, Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР в государственный и в частный сектор. Сейчас есть все возможности, чтобы превысить объем 360 млн евро.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк после встречи с Румасом назвал переговоры плодотворными. Он сказал, что обсуждались «вопросы приватизации, улучшение состояния инфраструктуры и работу по многим другим направлениям».

Подписаны меморандумы по сотрудничеству для создания Совета по иностранным инвестициям Беларуси, а также по предприватизационному содействию для ОАО «Витебскдрев». Кроме того, ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы чистой воды в Витебской области.

Еще стороны готовятся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дополнительные инвестиции может получить Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Они не могут гарантировать безопасность». Организаторы Дня Воли подали в суд на минскую милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика