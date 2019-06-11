ЕБРР может инвестировать в Беларусь 360 млн евро

Дополнительные инвестиции может получить Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас, который встретился с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне 11 июня, сообщает БЕЛТА .

По словам премьера, Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР в государственный и в частный сектор. Сейчас есть все возможности, чтобы превысить объем 360 млн евро.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк после встречи с Румасом назвал переговоры плодотворными. Он сказал, что обсуждались «вопросы приватизации, улучшение состояния инфраструктуры и работу по многим другим направлениям».

Подписаны меморандумы по сотрудничеству для создания Совета по иностранным инвестициям Беларуси, а также по предприватизационному содействию для ОАО «Витебскдрев». Кроме того, ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы чистой воды в Витебской области.

Еще стороны готовятся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.