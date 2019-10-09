Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги Нил Ушаков

Источник материала: Tut.by

Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги депутат Европарламента Нил Ушаков, сообщили в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ушаков заявил, что во время визита в Минск в должности мэра Риги он говорил о том, что в идеале ЕС должен идти к безвизовому режиму с Беларусью.

— Ясно, что режим нужно максимально упрощать. Это требует большой бюрократической и юридической работы. Это не только захотели — и получилось. Многие требования нужно выполнить. Но моя убежденность, что режим должен быть безвизовый. Я это поддерживаю на уровне Европарламента во всех возможных измерениях. Буду прикладывать все усилия, чтобы побольше коллег проголосовали «за». Рассчитываю на то, что поддержат, — заявил Ушаков.

В сюжете заявили, что скорее всего Европарламент рассмотрит вопрос об упрощении визового режима для Беларуси в ноябре 2019 года.

9 октября Комитет постоянных представителей Совета Евросоюза принял проект визового соглашения с Беларусью. То есть ЕС разрешили подписать соглашение с Беларусью. Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Также 9 октября белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в стране Дирком Шубелем заявил , что Беларусь заинтересована в скорейшем решении визового вопроса и расширении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Напомним, сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Но визит отложили из-за «определенных накладок».