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Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги Нил Ушаков
10.10.2019 00:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги депутат Европарламента Нил Ушаков, сообщили в эфире телеканала
Ушаков заявил, что во время визита в Минск в должности мэра Риги он говорил о том, что в идеале ЕС должен идти к безвизовому режиму с Беларусью.
— Ясно, что режим нужно максимально упрощать. Это требует большой бюрократической и юридической работы. Это не только захотели — и получилось. Многие требования нужно выполнить. Но моя убежденность, что режим должен быть безвизовый. Я это поддерживаю на уровне Европарламента во всех возможных измерениях. Буду прикладывать все усилия, чтобы побольше коллег проголосовали «за». Рассчитываю на то, что поддержат, — заявил Ушаков.
В сюжете заявили, что скорее всего Европарламент рассмотрит вопрос об упрощении визового режима для Беларуси в ноябре 2019 года.
9 октября Комитет постоянных представителей Совета Евросоюза
Также 9 октября белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в стране Дирком Шубелем
Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?
Напомним, сам
Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро,
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Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги депутат Европарламента Нил Ушаков.
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