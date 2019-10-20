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«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

21.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется резко негативное отношение к многодетным семьям. Основная часть негатива касается «бесплатных квартир», которыми, как считают многие, их обеспечивает государство. В редакцию Realt.by обратились эти многодетные семьи, чтобы рассказать свою историю и объяснить, что построить квартиру в Минске семьям с тремя детьми не так-то и просто.

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«Такое отношение, как будто я хочу забрать у кого-то деньги или квартиру»

На встречу пришли две многодетные мамы, обе Ольги. Для того чтобы понимать, какие слова кому принадлежат, мы одну маму будем называть Оля, вторую — Ольга. 

— В обществе давно сформировалось очень негативное отношение к многодетным семьям. Мол, те, кто рожает третьего и четвертого ребенка — маргиналы, которые только и хотят получить собственную выгоду. Еще одно очень распространенное убеждение — что многодетные семьи чуть ли не бесплатно получают жилье, — эмоционально перечисляет Ольга. — В СМИ постоянно транслируется не совсем достоверная информация о стоимости квадратного метра для нуждающихся и о количестве выделяемых квартир. На выходе получаем откровенный негатив на грани агрессии к многодетным семьям. Когда я говорю, что у меня три сына и моя семья считается многодетной, в ответ часто слышу «О, опять», и тяжелый вздох. Как будто я у каких-то людей хочу забрать деньги или квартиру. 

Итак, моя семья состоит из 5 человек: я, муж и три сына (16, 10 и 3 года). С момента рождения третьего сына — ноября 2016 года - я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. У нас в собственности в Минске есть комната 20 кв.м, но объективно я с семьей не могу жить в таких условиях. Поэтому мы вынуждены искать другие варианты для постоянного проживания.

По закону для многодетных семей положено 20 кв.м на человека. Получается, что семья из 5 человек может рассчитывать на квартиру в 100 кв.м. Точнее, государство просубсидирует 100 кв.м жилья. При этом размер субсидий не сопоставим с фактической стоимостью и составляет 718 рублей за каждый квадратный метр, а стоимость «квадрата» для многодетных — уже достигла 1360-1500 рублей. Все остальное мы должны заплатить сами, а это около 65.000 рублей ($28-33 тысячи) с квартиры.

При этом если у семьи есть в собственности недвижимость, то это количество квадратных метров будет вычтено из общего количества субсидируемых «квадратов». Например, я с учетом тех 20 кв.м могу рассчитывать на субсидию только 80 кв.м. 

Кроме того, субсидию также нужно выплачивать. Выделяется субсидия под 1% на 20 лет, 95% из которой погашает государство. Досрочно погасить нельзя. 

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

Далее в разговор включается вторая многодетная мама Оля.

— У меня трое детей (17, 11 и 3 года). Мы были вынуждены уехать из Минска, потому что жить с родителями впятером в 42 кв.м было крайне затруднительно. Детям же нужны условия, чтобы чувствовать себя комфортно, — рассказала многодетная мама Оля. — Поэтому мы переехали в Лиду, где и арендуем квартиру, так как стоимость аренды там в несколько раз ниже, чем в Минске. Но встать там на очередь я не могу, потому что официальной прописки в этом городе у меня нет. Да и почему я, коренная минчанка, прожив всю жизнь в Минске, должна ехать в Лиду, когда все наоборот стремятся в Минск? Я родилась в этом городе, у меня здесь мама, папа, брат и все родственники.

При этом с 2004 года я состояла на общей очереди нуждающихся в Минске, а с 2016-го — на очереди многодетных. В феврале моему старшему ребенку исполнится 18 лет. Я перестану быть многодетной, но на очереди могу стоять до 23 лет старшего ребенка. Однако при этом я теряю льготу на строительство жилья. Если сегодня многодетной семье с помощью государственной субсидии погашается 95% стоимости жилья, то после 18 лет старшего ребенка мне просто дают эту субсидию под 1% на 20 лет. Соответственно, если сейчас выплата по такому кредиту около 80 рублей, то мне она будет 400 рублей. И это без учета доплаты в разнице квадратного метра между нормируемой и фактической стоимостью.

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«По планам на строительство жилья в 2018 году должно было быть направлено 900 семей, а в итоге — 386. В этом году планка в 1896 семей»

— Мы создали сообщество многодетных семей Беларуси и отдельно инициативную группу только по Минску, где обсуждаем все новости, законодательные акты и т.д. Всего в группах 1200 и около 100 человек соответственно. В итоге многие многодетные мамы уже знают друг друга лично, — рассказала Ольга. — И я могу сказать, что, касательно жилья, по сравнению с другими семьями нахожусь в еще относительно хорошем положении. Есть семьи, которые впятером проживают в общежитии на 18 кв.м, и они не могут улучшить свои жилищные условия уже более 6 лет. 

В феврале 2019 года мы составили петицию, в которой просили прозрачности и открытости в распределении жилья. Так, согласно ответу, из запланированных 900 многодетных семей на строительство удалось направить лишь 386, но нигде ранее эта информация не озвучивалась. После такого ответа мы решили каждый квартал направлять официальные запросы в администрации районов, чтобы точно знать, сколько квартир для многодетных семей пришло на распределение в районы города и сколько семей было направлено на строительство. Это необходимо нам для понимания, насколько выполняется план. Сейчас мы владеем информацией, и на встречах с представителями госорганов мы можем апеллировать официальными цифрами.

Потому что когда мы ходим на приемы к чиновникам, нам всегда говорят, что для выполнения плана не хватает буквально чуть-чуть, какой-то малости. И если сначала мы верили этим словам и снова шли ждать, то теперь, глядя на темпы движения очереди, поверить этому трудно. При этом Глава государства продолжает постоянно говорить о необходимости увеличения рождаемости. 

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
Источник фото: petitions.by
«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

— На этот год план по обеспечению жильем многодетных включает 1896 семей. Мы, исходя из официальных ответов администраций районов, смогли суммировать, сколько жилья было распределено по городу в целом. Получилось, что к сентябрю направления на улучшение своих жилищных условий смогли получить лишь 418 семей. При этом за 3 квартал ни в одну администрацию района не поступало ни одной квартиры, — рассказала Оля.

— Чтобы вы понимали всю процедуру приглашений на строительство жилья, я поясню, — предложила Ольга. — Если пришло приглашение на строительство, это еще не значит, что ты можешь построить предложенную квартиру. Администрация района высылает приглашения всем семьям, очередь которых подходит примерно в течение полугода. Кто первый по очереди соглашается на предложенный вариант — тот и будет направлен на строительство. Именно поэтому так называемые «письма счастья» — еще не гарант приобретения жилья.

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

— Мы сами внесли предложение сделать первоочередными многодетные семьи с детьми-инвалидами. И правительство нас услышало, очень быстро был подписан соответствующий указ, — пояснила Оля. Однако первоочередниками также являются многодетные семьи с 4 и более детьми. Таким образом сформирована очередь в очереди. Но если в 2011 году, когда темпы строительства позволяли многодетным семьям получать жилье в течение года, это не было проблемой, то сейчас назрел настоящий конфликт. «Четырехдетные» семьи строят жилье в течение полугода с даты постановки на учет, а до «трехдетных» очередь даже не доходит. В марте 2019 года количество «первоочередников» составляло 760 семей, а в сентябре их осталось 306.

В итоге многодетные семьи стоят по 6 лет в ожидании жилья. При этом часто старшие дети уже успевают стать совершеннолетними за этот период. А это значит, что семья больше не может рассчитывать на государственную субсидию — только на льготную стоимость квадратного метра. 

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«В Смолевичи я не поеду — там нет работы, школ, детских садов»

— В законодательстве указано, что многодетным семьям необходимо предоставить жилье в течение года. Это единственная категория граждан, где указаны сроки, — пояснила Ольга. — Поэтому мы решили обратиться в суд и наняли адвоката. С его помощью мы составили жалобу на действие (бездействие) исполнительных органов. Эту жалобу мы подали во Фрунзенский и Московский суды. У нас было очень много документов и доказательств, что построенные квартиры «шли» не многодетным, а другим категориям людей. Дальше мы написали коллективную жалобу в комитет госконтроля и прокуратуру. Но ответ был лишь один: «Вы будете направлены на строительство жилья в порядке «живой» очереди, как только эта очередь подойдет».

— Суд отказал в удовлетворении исковых требований, а в запрошенной мотивировочной части указал, что если меня направят на строительство жилья, то будет нанесен ущерб правам других граждан. Но они же и так ущемлены! — рассказала Оля. 

— А мне суд ответил, что «исключительный порядок решения подобных вопросов законодательством не предусмотрен», — рассказала Ольга. 

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
Все скриншоты документов были предоставлены многодетными мамами Ольгой и Олей
«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

— Когда нам говорят, что мы «перебираем» районы, квартиры или дома, мы точно можем сказать, что это неправда, — объяснила Ольга.

— То есть вы поедете в квартиру в любом районе в любом доме, если вам предложат там построиться?

— Да, в любом, — уверенно отвечает Ольга.

— А если предложат в Смолевичах?

— В Смолевичи я не поеду — там нет работы, школ, детских садов, — объясняет Оля. — Пусть сначала обеспечат города-спутники школами, садами, работой, спортивными комплексами. И тогда мы подумаем. Вы поймите, просто взять многодетную семью и закинуть ее в «пустые» Смолевичи нельзя. Что там делать с детьми? Города-спутники нужно сначала подготовить. 

— Я объясню очень просто: мой старший ребенок учится в лицее, средний — профессионально занимается футболом, младшему нужен детский садик. Ездить в Минск, затрачивая на дорогу по 3 часа, просто нереально, — объяснила Ольга.

Самый популярный вопрос: «Зачем тогда рожали, если негде жить?»

Тогда задаем самый популярный вопрос, который нельзя не задать:

— Зачем тогда вы рожали второго и третьего ребенка, если не было где жить?

— Я рожала ребенка не ради квартиры. И если мне можно по здоровью рожать детей, то почему нет? У меня разница между детьми не один-два года. У меня разница между старшим и младшим ребенком 13,5 лет, — рассказала Ольга.Если бы я рожала ради квартиры, то я рожала бы одного за другим, чтобы быстрее решить квартирный вопрос. Но оправдываться не буду, да и вообще ставить вопрос некорректно, не каждая многодетная семья — это потенциальная семья на строительство жилья. Среди моих знакомых много многодетных семей с детьми-погодками. Да и моя родная сестра тоже многодетная мама, и последние дети у нее погодки, но нуждаемости в жилье у них нет. Однако при этом дети растут в любви и заботе. Хватит уже осуждать и шептаться за спинами. Вот так получилось — появился третий ребенок. Или что, мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков в обществе? Мои дети посещают спортивные секции, хорошо учатся. Просто в какой-то момент мы с мужем поняли, что сможем «поднять» и третьего ребенка. 

— И почему, если государство оказывает такую поддержку, я не могу ей воспользоваться? — уточняет Оля. — Я второго ребенка родила в 2008 году, а указ №13, в котором упорядочили и наделили многодетных и иных категорий первоочередным правом на строительство и установили четкий срок направления в течение года, вышел в январе 2012-го. Если отталкиваться, что я рожала ради квартиры, то нужно было рожать до 2011—2012 году, так как уже в 2013-м очередь начала притормаживать и срок ожидания начал превышать установленный законодательством срок. Как раз в те времена жилье доставалось практически бесплатно, и я бы к этому времени отлично уже жила в «четырешке» в Каменной Горке. Но тогда я поняла, что младшему ребенку нужно внимание, и я не готова сейчас родить третьего. Но, когда среднему ребенку было 7−8 лет, у меня родился младший сын. Старшему сыну на тот момент было 14 лет.И знаете, я не видела ни одной семьи, которая бы отказалась от положенных им скидок или льгот только для того, чтобы кому-то доказать, что они могут справиться и сами, без всякой помощи.

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«Мы все жили в иллюзии, что квартиры дают бесплатно»

— Когда в нашу группу в Viber приходят новые люди, они будто возвращаются «с небес на землю»: «Как это квартиры не дают бесплатно?», «Сколько нужно доплачивать?», — рассказала Оля.

— Мы все жили в иллюзии, пока не прошел тот год, в течение которого тебе должны дать предложение по жилью, — пояснила Ольга. — Как только проходит этот год, мы начинаем разбираться в документах, искать информацию, чтобы понять, что происходит. Каждый из нас попадал в эту ситуацию. 

Я знаю одну семью, которая живет впятером в общежитии и стоит на очереди уже 6 лет. За это время им было сделано 5 предложений, из которых две квартиры предлагалось построить полностью за свой счет (без господдержки). При этом единственная помощь — льготная стоимость квадратного метра без использования льготного кредита. Еще несколько предложений — это однокомнатные квартиры. Как семья может разместиться на такой площади? К тому же, если ты соглашаешься на такой вариант, то тебя снимают с очереди вообще. И дальше такая семья может стать на очередь нуждающихся только через 5 лет и на общих основаниях, не как многодетная. 

Многодетной семье положено 100 кв.м. При этом нам предлагают одно- и двухкомнатные квартиры, площадь которых очевидно меньше. Мы не претендуем на все 100 кв.м, но соглашаться на «однушку» в 42-45 кв.м — для чего? Жить там все равно будет невозможно. 

Бывает, что одной семье предлагают сдвоенные варианты: «однушка» + «двушка». Планировка наших домов не предусматривает достаточного количества трехкомнатных квартир — всего 1 на этаже, поэтому многодетные семьи вынуждены соглашаться на сдвоенный вариант: рядом расположенных одно- и двухкомнатных. Однако это несет за собой и дополнительные затраты приблизительно в $1500-2000 на перепланировку. Поэтому когда говорят, что многодетные строят по несколько квартир, то это вынужденная мера и при том очень затратная.

— А если вам предложат двухкомнатную квартиру, например, 68 кв.м, вы согласитесь?

— Нет. Как я поселю в одну комнату ребенка, которому 16 лет и которому 3 года? У них разные интересы и режимы, которые никак не пересекаются, — рассказала Ольга. - Поэтому, возможно, я согласилась бы на трехкомнатную в 68 кв.м, а на 2-комнатную нет. Мы не должны забывать об интересах детей в первую очередь, — рассказала Ольга. — Ведь продать квартиру даже для дальнейшего расширения жилплощади нельзя, что бы кто ни думал.

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«Зачем мы делаем планы, которые все равно не выполняются?»

— Во время обращения к народу Президент сказал, что нужно прекратить любое льготное строительство, пока мы не построим комфортное жилья для многодетных. Но за это время очередь не сдвинулась ни на чуть-чуть. В дальнейшем Глава государства спрашивал у чиновников: «Зачем мы делаем эти планы, если мы их не выполняем?», — рассказала Оля.

- Чиновники раз в полгода дают пресс-конференцию, где озвучиваются темпы строительства жилья для многодетных. И картина рисуется в тысячах квадратных метров. Это тоже самое, когда есть план, например, испечь тысячу булок, а в ответ вам говорят, что заработали тысячу рублей. Так а план по количеству булок выполнили? Как посчитать? — спросила Ольга.— Мы просили встречу с Главой государства. Нам, правда, отказали, но очень хотелось бы узнать: президент в курсе происходящего?

«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

*Это частные мнения, они могут не совпадать с мнением редакции.

Все копии документов предоставлены в редакцию героиней статьи Ольгой.

В следующей статье мы опубликуем ответы Минорисполкома на самые популярные вопросы во время совещания с многодетными семьями. Будет интересно, следите за публикациями на Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется...
 
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