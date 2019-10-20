«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает

«Такое отношение, как будто я хочу забрать у кого-то деньги или квартиру»

На встречу пришли две многодетные мамы, обе Ольги. Для того чтобы понимать, какие слова кому принадлежат, мы одну маму будем называть Оля, вторую — Ольга.

— В обществе давно сформировалось очень негативное отношение к многодетным семьям. Мол, те, кто рожает третьего и четвертого ребенка — маргиналы, которые только и хотят получить собственную выгоду. Еще одно очень распространенное убеждение — что многодетные семьи чуть ли не бесплатно получают жилье, — эмоционально перечисляет Ольга. — В СМИ постоянно транслируется не совсем достоверная информация о стоимости квадратного метра для нуждающихся и о количестве выделяемых квартир. На выходе получаем откровенный негатив на грани агрессии к многодетным семьям. Когда я говорю, что у меня три сына и моя семья считается многодетной, в ответ часто слышу «О, опять», и тяжелый вздох. Как будто я у каких-то людей хочу забрать деньги или квартиру.

Итак, моя семья состоит из 5 человек: я, муж и три сына (16, 10 и 3 года). С момента рождения третьего сына — ноября 2016 года - я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. У нас в собственности в Минске есть комната 20 кв.м, но объективно я с семьей не могу жить в таких условиях. Поэтому мы вынуждены искать другие варианты для постоянного проживания.

По закону для многодетных семей положено 20 кв.м на человека. Получается, что семья из 5 человек может рассчитывать на квартиру в 100 кв.м. Точнее, государство просубсидирует 100 кв.м жилья. При этом размер субсидий не сопоставим с фактической стоимостью и составляет 718 рублей за каждый квадратный метр, а стоимость «квадрата» для многодетных — уже достигла 1360-1500 рублей. Все остальное мы должны заплатить сами, а это около 65.000 рублей ($28-33 тысячи) с квартиры.

При этом если у семьи есть в собственности недвижимость, то это количество квадратных метров будет вычтено из общего количества субсидируемых «квадратов». Например, я с учетом тех 20 кв.м могу рассчитывать на субсидию только 80 кв.м.

Кроме того, субсидию также нужно выплачивать. Выделяется субсидия под 1% на 20 лет, 95% из которой погашает государство. Досрочно погасить нельзя.