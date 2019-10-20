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«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
21.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется резко негативное отношение к многодетным семьям. Основная часть негатива касается «бесплатных квартир», которыми, как считают многие, их обеспечивает государство. В редакцию Realt.by обратились эти многодетные семьи, чтобы рассказать свою историю и объяснить, что
«Такое отношение, как будто я хочу забрать у кого-то деньги или квартиру»
На встречу пришли две многодетные мамы, обе Ольги. Для того чтобы понимать, какие слова кому принадлежат, мы одну маму будем называть Оля, вторую — Ольга.
— В обществе давно сформировалось очень негативное отношение к многодетным семьям. Мол, те, кто рожает третьего и четвертого ребенка — маргиналы, которые только и хотят получить собственную выгоду. Еще одно очень распространенное убеждение — что многодетные семьи чуть ли не бесплатно получают жилье, — эмоционально перечисляет Ольга. — В СМИ постоянно транслируется не совсем достоверная информация о стоимости квадратного метра для нуждающихся и о количестве выделяемых квартир. На выходе получаем откровенный негатив на грани агрессии к многодетным семьям. Когда я говорю, что у меня три сына и моя семья считается многодетной, в ответ часто слышу «О, опять», и тяжелый вздох. Как будто я у каких-то людей хочу забрать деньги или квартиру.
Итак, моя семья состоит из 5 человек: я, муж и три сына (16, 10 и 3 года). С момента рождения третьего сына — ноября 2016 года - я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. У нас в собственности в Минске есть комната 20 кв.м, но объективно я с семьей не могу жить в таких условиях. Поэтому мы вынуждены искать другие варианты для постоянного проживания.
По закону для многодетных семей положено 20 кв.м на человека. Получается, что семья из 5 человек может рассчитывать на квартиру в 100 кв.м. Точнее, государство просубсидирует 100 кв.м жилья. При этом размер субсидий не сопоставим с фактической стоимостью и составляет 718 рублей за каждый квадратный метр, а стоимость «квадрата» для многодетных — уже достигла 1360-1500 рублей. Все остальное мы должны заплатить сами, а это около 65.000 рублей ($28-33 тысячи) с квартиры.
При этом если у семьи есть в собственности недвижимость, то это количество квадратных метров будет вычтено из общего количества субсидируемых «квадратов». Например, я с учетом тех 20 кв.м могу рассчитывать на субсидию только 80 кв.м.
Кроме того, субсидию также нужно выплачивать. Выделяется субсидия под 1% на 20 лет, 95% из которой погашает государство. Досрочно погасить нельзя.
Далее в разговор включается вторая многодетная мама Оля.
— У меня трое детей (17, 11 и 3 года). Мы были вынуждены уехать из Минска, потому что жить с родителями впятером в 42 кв.м было крайне затруднительно. Детям же нужны условия, чтобы чувствовать себя комфортно, — рассказала многодетная мама Оля. — Поэтому мы переехали в Лиду, где и арендуем квартиру, так как стоимость аренды там в несколько раз ниже, чем в Минске. Но встать там на очередь я не могу, потому что официальной прописки в этом городе у меня нет. Да и почему я, коренная минчанка, прожив всю жизнь в Минске, должна ехать в Лиду, когда все наоборот стремятся в Минск? Я родилась в этом городе, у меня здесь мама, папа, брат и все родственники.
При этом с 2004 года я состояла на общей очереди нуждающихся в Минске, а с 2016-го — на очереди многодетных. В феврале моему старшему ребенку исполнится 18 лет. Я перестану быть многодетной, но на очереди могу стоять до 23 лет старшего ребенка. Однако при этом я теряю льготу на строительство жилья. Если сегодня многодетной семье с помощью государственной субсидии погашается 95% стоимости жилья, то после 18 лет старшего ребенка мне просто дают эту субсидию под 1% на 20 лет. Соответственно, если сейчас выплата по такому кредиту около 80 рублей, то мне она будет 400 рублей. И это без учета доплаты в разнице квадратного метра между нормируемой и фактической стоимостью.
«По планам на строительство жилья в 2018 году должно было быть направлено 900 семей, а в итоге — 386. В этом году планка в 1896 семей»
— Мы создали сообщество многодетных семей Беларуси и отдельно инициативную группу только по Минску, где обсуждаем все новости, законодательные акты и т.д. Всего в группах 1200 и около 100 человек соответственно. В итоге многие многодетные мамы уже знают друг друга лично, — рассказала Ольга. — И я могу сказать, что, касательно жилья, по сравнению с другими семьями нахожусь в еще относительно хорошем положении. Есть семьи, которые впятером проживают в общежитии на 18 кв.м, и они не могут улучшить свои жилищные условия уже более 6 лет.
В феврале 2019 года мы составили
Потому что когда мы ходим на приемы к чиновникам, нам всегда говорят, что для выполнения плана не хватает буквально чуть-чуть, какой-то малости. И если сначала мы верили этим словам и снова шли ждать, то теперь, глядя на темпы движения очереди, поверить этому трудно. При этом Глава государства продолжает постоянно говорить о необходимости увеличения рождаемости.
— На этот год план по обеспечению жильем многодетных включает 1896 семей. Мы, исходя из официальных ответов администраций районов, смогли суммировать, сколько жилья было распределено по городу в целом. Получилось, что к сентябрю направления на улучшение своих жилищных условий смогли получить лишь 418 семей. При этом за 3 квартал ни в одну администрацию района не поступало ни одной квартиры, — рассказала Оля.
— Чтобы вы понимали всю процедуру приглашений на строительство жилья, я поясню, — предложила Ольга. — Если пришло приглашение на строительство, это еще не значит, что ты можешь построить предложенную квартиру. Администрация района высылает приглашения всем семьям, очередь которых подходит примерно в течение полугода. Кто первый по очереди соглашается на предложенный вариант — тот и будет направлен на строительство. Именно поэтому так называемые «письма счастья» — еще не гарант приобретения жилья.
— Мы сами внесли предложение сделать первоочередными многодетные семьи с детьми-инвалидами. И правительство нас услышало, очень быстро был подписан соответствующий указ, — пояснила Оля. — Однако первоочередниками также являются многодетные семьи с 4 и более детьми. Таким образом сформирована очередь в очереди. Но если в 2011 году, когда темпы строительства позволяли многодетным семьям получать жилье в течение года, это не было проблемой, то сейчас назрел настоящий конфликт. «Четырехдетные» семьи строят жилье в течение полугода с даты постановки на учет, а до «трехдетных» очередь даже не доходит. В марте 2019 года количество «первоочередников» составляло 760 семей, а в сентябре их осталось 306.
В итоге многодетные семьи стоят по 6 лет в ожидании жилья. При этом часто старшие дети уже успевают стать совершеннолетними за этот период. А это значит, что семья больше не может рассчитывать на государственную субсидию — только на льготную стоимость квадратного метра.
«В Смолевичи я не поеду — там нет работы, школ, детских садов»
— В законодательстве указано, что многодетным семьям необходимо предоставить жилье в течение года. Это единственная категория граждан, где указаны сроки, — пояснила Ольга. — Поэтому мы решили обратиться в суд и наняли адвоката. С его помощью мы составили жалобу на действие (бездействие) исполнительных органов. Эту жалобу мы подали во Фрунзенский и Московский суды. У нас было очень много документов и доказательств, что построенные квартиры «шли» не многодетным, а другим категориям людей. Дальше мы написали коллективную жалобу в комитет госконтроля и прокуратуру. Но ответ был лишь один: «Вы будете направлены на строительство жилья в порядке «живой» очереди, как только эта очередь подойдет».
— Суд отказал в удовлетворении исковых требований, а в запрошенной мотивировочной части указал, что если меня направят на строительство жилья, то будет нанесен ущерб правам других граждан. Но они же и так ущемлены! — рассказала Оля.
— А мне суд ответил, что «исключительный порядок решения подобных вопросов законодательством не предусмотрен», — рассказала Ольга.
— Когда нам говорят, что мы «перебираем» районы, квартиры или дома, мы точно можем сказать, что это неправда, — объяснила Ольга.
— То есть вы поедете в квартиру в любом районе в любом доме, если вам предложат там построиться?
— Да, в любом, — уверенно отвечает Ольга.
— А если предложат в Смолевичах?
— В Смолевичи я не поеду — там нет работы, школ, детских садов, — объясняет Оля. — Пусть сначала обеспечат города-спутники школами, садами, работой, спортивными комплексами. И тогда мы подумаем. Вы поймите, просто взять многодетную семью и закинуть ее в «пустые» Смолевичи нельзя. Что там делать с детьми? Города-спутники нужно сначала подготовить.
— Я объясню очень просто: мой старший ребенок учится в лицее, средний — профессионально занимается футболом, младшему нужен детский садик. Ездить в Минск, затрачивая на дорогу по 3 часа, просто нереально, — объяснила Ольга.
Самый популярный вопрос: «Зачем тогда рожали, если негде жить?»
Тогда задаем самый популярный вопрос, который нельзя не задать:
— Зачем тогда вы рожали второго и третьего ребенка, если не было где жить?
— Я рожала ребенка не ради квартиры. И если мне можно по здоровью рожать детей, то почему нет? У меня разница между детьми не один-два года. У меня разница между старшим и младшим ребенком 13,5 лет, — рассказала Ольга. — Если бы я рожала ради квартиры, то я рожала бы одного за другим, чтобы быстрее решить квартирный вопрос. Но оправдываться не буду, да и вообще ставить вопрос некорректно, не каждая многодетная семья — это потенциальная семья на строительство жилья. Среди моих знакомых много многодетных семей с детьми-погодками. Да и моя родная сестра тоже многодетная мама, и последние дети у нее погодки, но нуждаемости в жилье у них нет. Однако при этом дети растут в любви и заботе. Хватит уже осуждать и шептаться за спинами. Вот так получилось — появился третий ребенок. Или что, мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков в обществе? Мои дети посещают спортивные секции, хорошо учатся. Просто в какой-то момент мы с мужем поняли, что сможем «поднять» и третьего ребенка.
— И почему, если государство оказывает такую поддержку, я не могу ей воспользоваться? — уточняет Оля. — Я второго ребенка родила в 2008 году, а
«Мы все жили в иллюзии, что квартиры дают бесплатно»
— Когда в нашу группу в Viber приходят новые люди, они будто возвращаются «с небес на землю»: «Как это квартиры не дают бесплатно?», «Сколько нужно доплачивать?», — рассказала Оля.
— Мы все жили в иллюзии, пока не прошел тот год, в течение которого тебе должны дать предложение по жилью, — пояснила Ольга. — Как только проходит этот год, мы начинаем разбираться в документах, искать информацию, чтобы понять, что происходит. Каждый из нас попадал в эту ситуацию.
Я знаю одну семью, которая живет впятером в общежитии и стоит на очереди уже 6 лет. За это время им было сделано 5 предложений, из которых две квартиры предлагалось построить полностью за свой счет (без господдержки). При этом единственная помощь — льготная стоимость квадратного метра без использования льготного кредита. Еще несколько предложений — это однокомнатные квартиры. Как семья может разместиться на такой площади? К тому же, если ты соглашаешься на такой вариант, то тебя снимают с очереди вообще. И дальше такая семья может стать на очередь нуждающихся только через 5 лет и на общих основаниях, не как многодетная.
Многодетной семье положено 100 кв.м. При этом нам предлагают одно- и двухкомнатные квартиры, площадь которых очевидно меньше. Мы не претендуем на все 100 кв.м, но соглашаться на «однушку» в 42-45 кв.м — для чего? Жить там все равно будет невозможно.
Бывает, что одной семье предлагают сдвоенные варианты: «однушка» + «двушка». Планировка наших домов не предусматривает достаточного количества трехкомнатных квартир — всего 1 на этаже, поэтому многодетные семьи вынуждены соглашаться на сдвоенный вариант: рядом расположенных одно- и двухкомнатных. Однако это несет за собой и дополнительные затраты приблизительно в $1500-2000 на перепланировку. Поэтому когда говорят, что многодетные строят по несколько квартир, то это вынужденная мера и при том очень затратная.
— А если вам предложат двухкомнатную квартиру, например, 68 кв.м, вы согласитесь?
— Нет. Как я поселю в одну комнату ребенка, которому 16 лет и которому 3 года? У них разные интересы и режимы, которые никак не пересекаются, — рассказала Ольга. - Поэтому, возможно, я согласилась бы на трехкомнатную в 68 кв.м, а на 2-комнатную нет. Мы не должны забывать об интересах детей в первую очередь, — рассказала Ольга. — Ведь продать квартиру даже для дальнейшего расширения жилплощади нельзя, что бы кто ни думал.
«Зачем мы делаем планы, которые все равно не выполняются?»
— Во время обращения к народу Президент сказал, что нужно прекратить любое льготное строительство, пока мы не построим комфортное жилья для многодетных. Но за это время очередь не сдвинулась ни на чуть-чуть. В дальнейшем Глава государства спрашивал у чиновников: «Зачем мы делаем эти планы, если мы их не выполняем?», — рассказала Оля.
- Чиновники раз в полгода дают пресс-конференцию, где озвучиваются темпы строительства жилья для многодетных. И картина рисуется в тысячах квадратных метров. Это тоже самое, когда есть план, например, испечь тысячу булок, а в ответ вам говорят, что заработали тысячу рублей. Так а план по количеству булок выполнили? Как посчитать? — спросила Ольга.— Мы просили встречу с Главой государства. Нам, правда, отказали, но очень хотелось бы узнать: президент в курсе происходящего?
*Это частные мнения, они могут не совпадать с мнением редакции.
Все копии документов предоставлены в редакцию героиней статьи Ольгой.
В следующей статье мы опубликуем ответы Минорисполкома на самые популярные вопросы во время совещания с многодетными семьями. Будет интересно, следите за публикациями на Realt.by
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«Мне нужно было идти на аборт из-за предрассудков?» Монолог двух многодетных мам о том, что бесплатных квартир не бывает
Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется...
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