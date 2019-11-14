|
Ведущие производители и поставщики продовольственной продукции собрались в Минске
15.11.2019 11:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИнновационная продукция, новые контракты и расширение экспортной карты - в Минске открылась 25-ая Международная выставка "Продэкспо". Это крупнейшая площадка для налаживания деловых связей в сфере производства и дистрибьюции продовольствияя. Ее участниками стали более 2 сотен участников из Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Объединить передовой опыт производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия и разработать стратегию дальнейшего развития отрасли - главная цель форума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инновационная продукция, новые контракты и расширение экспортной карты - в Минске открылась 25-ая Международная выставка "Продэкспо". Это крупнейшая площадка для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)