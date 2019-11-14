Путин ответил, когда решатся вопросы по газу для Беларуси

Переговоры о цене газа для Беларуси, по расчетам Путина, должны завершиться до конца 2019 года.

Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил журналистам, что документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал он.

По словам Румаса, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

История вопроса

Напомним, в сентябре нынешнего года в Москве находилась белорусская делегация для очередного обсуждения с российской стороной «газового вопроса».

Ранее сообщалось, что активная фаза переговоров с Россией по цене на газ на будущий год начнется в сентябре и может завершиться к ноябрю. Беларусь настаивает на понижении цены на газ до уровня внутрироссийских, то есть почти вдвое меньше нынешних. Переговоры должны завершиться до конца этого года .

В июле российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции. В рамках углубления процесса интеграции Беларуси с РФ, планируется создание единого отраслевого рынка , что позволит сдвинуть цены на российские энергоносители для Беларуси. Так, дорожные карты должны быть подготовлены к ноябрю, а к середине 2020 года предполагается выйти на унифицированное законодательство, с 2021 года планируется, что отраслевые рынки начнут работу по единым правилам.

По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, Беларусь может снизить импорт российского газа в связи с в 2020 году в связи с планируемым вводом атомной электростанции.

В 2018 году Беларусь импортировала из РФ 20,33 млрд куб. м газа. В 2019 году этот показатель ожидается примерно в таком же объеме - около 20 млрд куб. м. При этом цена на газ для Беларуси равна в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.

Контракт по поставкам газа истекает в 2019 году.