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В Бресте лишили аккредитации наблюдателя, который обвинил девушку в попытке вброса бюллетеней
15.11.2019 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наблюдателя Юрия Вощенчука, снявшего на видео якобы попытку вбросить пачку бюллетеней в ящик для голосования, лишили аккредитации на избирательном участке № 37. Об этом TUT.BY сообщила кандидат в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.
Такое решение участковая комиссия № 37 приняла днем 15 ноября.
Основанием для лишения Юрия аккредитации наблюдателем послужило то, что с 12 по 15 ноября он якобы неоднократно нарушил Избирательный кодекс: создавал препятствия для голосования, предпринимал действия для нарушения тайны голосования, вел видеосъемку без разрешения председателя.
Кандидат в депутаты Анна Канюс, у которой Юрий Вощенчук является доверенным лицом, сообщила TUT.BY, что они не согласны с таким решением — и намерены его обжаловать.
Напомним, 13 ноября на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео девушку, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. Ролик он выложил в интернет.
В тот же день скандальную запись
На следующий день мнение по ситуации TUT.BY
14 ноября ролик также
— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.
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Решение приняли после заявления Ермошиной.
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