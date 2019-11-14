В Бресте лишили аккредитации наблюдателя, который обвинил девушку в попытке вброса бюллетеней

Источник материала: Tut.by

Наблюдателя Юрия Вощенчука, снявшего на видео якобы попытку вбросить пачку бюллетеней в ящик для голосования, лишили аккредитации на избирательном участке № 37. Об этом TUT.BY сообщила кандидат в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.



Юрий Вощенчук

Такое решение участковая комиссия № 37 приняла днем 15 ноября.

Основанием для лишения Юрия аккредитации наблюдателем послужило то, что с 12 по 15 ноября он якобы неоднократно нарушил Избирательный кодекс: создавал препятствия для голосования, предпринимал действия для нарушения тайны голосования, вел видеосъемку без разрешения председателя.

Кандидат в депутаты Анна Канюс, у которой Юрий Вощенчук является доверенным лицом, сообщила TUT.BY, что они не согласны с таким решением — и намерены его обжаловать.

Напомним, 13 ноября на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео девушку, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. Ролик он выложил в интернет.

В тот же день скандальную запись прокомментировала его героиня — педагог-психолог детского сада-начальной школы Анастасия Куличкова. Она сообщила, что в руках держала один сложенный втрое бюллетень, а не стопку.

На следующий день мнение по ситуации TUT.BY высказала председатель этой участковой комиссии и по совместительству начальница Анастасии — Татьяна Мосина. Она категорически отрицала, что 13 ноября на ее участке была попытка вброса бюллетеней. По словам председателя, в тот день она выдала Анастасии, которая пришла проголосовать, один бюллетень.

14 ноября ролик также прокомментировала Глава ЦИК Лидия Ермошина . Она сообщила журналистам, что снявший видео наблюдатель нарушил закон и должен быть лишен аккредитации.

— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.