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О проведении обучающего семинара по вопросам организации медицинских осмотров работающих

11.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Здоровье является основным человеческим капиталом, неоспоримым фундаментом для удовлетворения жизненных запросов, задач, как социальных, так и экономических, а одним из факторов, сохраняющих его в процессе трудовой деятельности, и являются своевременные  и качественные медицинские осмотры.

О проведении обучающего семинара по вопросам организации медицинских осмотров работающих
По инициативе специалистов Сморгонского зонального ЦГЭ 29 ноября на базе Сморгонской ЦРБ состоялся семинар по вопросам организации медицинских осмотров работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. В семинаре приняли участие медицинские работники районной поликлиники и здравпунктов предприятий, специалисты по охране труда и кадровых служб предприятий и организаций.

Присутствующим были разъяснены цели, задачи и алгоритм проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, особенности проведение медицинских осмотров работающих пищевой промышленности и общественного питания, основные положения заключительного акта по результатам медицинских осмотров, рекомендации нанимателю, трудоустройство лиц с общими заболеваниями, препятствующим продолжению работы, основы здорового образа жизни по профилактике неинфекционных заболеваний.

Основным действующим документом, регламентирующим порядок проведения медосмотров, является «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утверждённой постановлением Министерства Здравоохранения 28.04.2010 №47.

Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся с целью:

  • определения пригодности к выполнению поручаемой им работы;
  • предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
  • динамического наблюдения за состоянием здоровья;
  • своевременного выявления профессиональных и общих (непрофессиональных) заболеваний;
  • профилактики, лечения, медицинской реабилитации лиц с выявленными заболеваниями и улучшения условий их труда.

Тереса ДОБРЕНКО, помощник врача-гигиениста Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

 
 
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Здоровье является основным человеческим капиталом, неоспоримым фундаментом для удовлетворения жизненных запросов, задач, как социальных, так и экономических, а...
 
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