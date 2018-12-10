О проведении обучающего семинара по вопросам организации медицинских осмотров работающих

Здоровье является основным человеческим капиталом, неоспоримым фундаментом для удовлетворения жизненных запросов, задач, как социальных, так и экономических, а одним из факторов, сохраняющих его в процессе трудовой деятельности, и являются своевременные и качественные медицинские осмотры.



По инициативе специалистов Сморгонского зонального ЦГЭ 29 ноября на базе Сморгонской ЦРБ состоялся семинар по вопросам организации медицинских осмотров работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. В семинаре приняли участие медицинские работники районной поликлиники и здравпунктов предприятий, специалисты по охране труда и кадровых служб предприятий и организаций.

Присутствующим были разъяснены цели, задачи и алгоритм проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, особенности проведение медицинских осмотров работающих пищевой промышленности и общественного питания, основные положения заключительного акта по результатам медицинских осмотров, рекомендации нанимателю, трудоустройство лиц с общими заболеваниями, препятствующим продолжению работы, основы здорового образа жизни по профилактике неинфекционных заболеваний.

Основным действующим документом, регламентирующим порядок проведения медосмотров, является «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утверждённой постановлением Министерства Здравоохранения 28.04.2010 №47.

Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся с целью:

определения пригодности к выполнению поручаемой им работы;

предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

динамического наблюдения за состоянием здоровья;

своевременного выявления профессиональных и общих (непрофессиональных) заболеваний;

профилактики, лечения, медицинской реабилитации лиц с выявленными заболеваниями и улучшения условий их труда.

Тереса ДОБРЕНКО, помощник врача-гигиениста Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.