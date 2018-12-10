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О проведении обучающего семинара по вопросам организации медицинских осмотров работающих
11.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Здоровье является основным человеческим капиталом, неоспоримым фундаментом для удовлетворения жизненных запросов, задач, как социальных, так и экономических, а одним из факторов, сохраняющих его в процессе трудовой деятельности, и являются своевременные и качественные медицинские осмотры.
Присутствующим были разъяснены цели, задачи и алгоритм проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, особенности проведение медицинских осмотров работающих пищевой промышленности и общественного питания, основные положения заключительного акта по результатам медицинских осмотров, рекомендации нанимателю, трудоустройство лиц с общими заболеваниями, препятствующим продолжению работы, основы здорового образа жизни по профилактике неинфекционных заболеваний.
Основным действующим документом, регламентирующим порядок проведения медосмотров, является «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утверждённой постановлением Министерства Здравоохранения 28.04.2010 №47.
Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся с целью:
Тереса ДОБРЕНКО, помощник врача-гигиениста Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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Здоровье является основным человеческим капиталом, неоспоримым фундаментом для удовлетворения жизненных запросов, задач, как социальных, так и экономических, а...
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