Ромовая баба на Новый год и другие советские десерты

Есть одна вещь, которая к Новому году готовится особенно тщательно. Ее задолго выбирают, продумывают и… пекут. Вещь эта – десерт. А точнее – торт. Главный торт всего года, даже на день рождения торты бывают поскромнее. И хотя сейчас появилась куча тортов в магазинах, в кулинарных книгах – множество простых и сложных рецептов модных и диетических десертов, все равно душа лежит к знакомым с детства сладостям: медовику и ромовой бабе.
Предлагаем приготовить знаменитые советские новогодние десерты вместе с шефами Москвы.
Медовик
Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»
10 г медовых сот
Для коржей:
180 г меда
120 г сливочного масла
180 г сахара
Щепотка соли
1 г ванили
10 г соды
2 яйца
500 г муки
100 мл воды
Для крема:
500 г сливок 35 %
500 г сметаны
300 г сахара
Шаг 1. Ваниль, мед, масло сливочное, сахар, соль засыпать в кастрюлю, добавить воды и довести до кипения.
Шаг 2. Снять с огня, добавить соду, оставить на 30 минут при комнатной температуре, не перемешивать.
Шаг 3. Добавить яйца и муку. Поделить все на 9 лепешек, раскатать лепешки и выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Шаг 4. Сливки взбить, добавить сахар и сметану. Перемешать, намазать 8 коржей, собрать торт, накрыть пищевой пленкой и поставить на 3-4 часа в холодильник.
Шаг 5. Из оставшегося коржа сделать крошку, для этого размельчить его в кофемолке или блендере. Посыпать медовик и украсить его сотами.
Торт «Прага»
Рецепт Максима Мясникова, шеф-повара рестобара «Прожектор»
Для бисквита (нужно 640 г):
219 г муки
219 г сахара
735 г яиц (примерно 9-10 шт. прим. ред.)
63 г какао
Для глазури (нужно 190 г)
400 г воды
867 г шоколада
15 г желатина
Крем «Прага»:
340 г сгущенного молока
154 г куриных яиц
7 г сахара
420 г сливочного масла
56 г какао-порошка
Пропитка для торта:
130 г сахара
120 мл воды
1 ст.л. рома
Для украшения:
10 г малины
5 г голубики
5 г клубники
Шаг 1. Бисквит: смешать яйца с сахаром, взбить их в миксере до увеличения объема вдвое.
Шаг 2. Муку смешать с какао-порошком и аккуратно замешать бисквит.
Шаг 3. Получившуюся массу вылить в круглую форму и запечь в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Остудить и разрезать на 3 равных коржа.
Шаг 5. Готовим глазурь: в сотейнике растопить темный шоколад, постепенно вливая в него горячую воду, добавить желатин.
Шаг 6. Довести до кипения, снять с огня и остудить.
Шаг 7. Крем «Прага»: молоко с сахаром довести до кипения, отдельно смешать муку и желток.
Шаг 8. Кипящим молоком заварить желток до загустения, процедить через сито и остудить до комнатной температуры.
Шаг 9. Сливочное масло нарезать мелким кубиком и нагреть до размягчения, добавить какао-порошок.
Шаг 10. Все ингредиенты перемешать до однородной массы и остудить.
Шаг 11. Для пропитки все ингредиенты смешать, прогреть до полного растворения и остудить.
Шаг 12. Сборка торта: три выпеченных шоколадных бисквита промочить готовой пропиткой.
Шаг 13. Два коржа промазать между собой кремом и соединить.
Шаг 14. Третий корж использовать в качестве крошки, предварительно обмазать его глазурью и дать застыть. Затем размельчить в блендере или кофе машине до состояния крошки.
Шаг 15. Торт собрать сверху полить глазурью и посыпать шоколадной измельченной крошкой. Украсить свежими ягодами и шоколадным топингом.
Ромовая баба
Рецепт Николая Бакунова, концепт-шефа ресторана Duran Bar
500 г муки
25 г сахара
150 г сливочного масла
3 яйца
25 г дрожжей
150 мл теплой воды
10 г соли
Изюм, курага или цукаты
Для пропитки:
80 мл воды
20 мл рома
100 г сахара
Цедра апельсина и лимона
Глазурь:
50 г белка
200 г сахара
10 мл лимонного сока
Шаг 1. Соединить 200 г муки, теплую воду и дрожжи, перемешать и поставить в теплое место на полчаса.
Шаг 2. 300 г муки, сахар, соль и яйца смешать миксером.
Шаг 3. Растопить сливочное масло и добавить к однородному, хорошо вымешанному тесту.
Шаг 4. Добавить предварительно замоченные сухофрукты или цукаты.
Шаг 5. Смешать опару и тесто, растаивать еще час.
Шаг 6. Разложить по формам, после чего оставить в теплом месте еще на полчаса.
Шаг 7. Выпекать при 180 градусах полчаса.
Шаг 8. Прогреть сахар и воду для пропитки, до полного растворения сахара.
Шаг 9. Добавить цедру и ром в горячий сироп. Перемешать.
Шаг 10. Пропитать «баб».
Шаг 11. Для глазури взбить белок до крепких пиков. Добавить сахар и взбить еще. Выжать дольку лимона.
Шаг 12. Куличи глазировать.
Совет: можно взбить сливочный, заварной или творожный крем и отсадить во внутрь ромовых баб, так будет еще вкуснее.