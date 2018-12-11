Ромовая баба на Новый год и другие советские десерты

Есть одна вещь, которая к Новому году готовится особенно тщательно. Ее задолго выбирают, продумывают и… пекут. Вещь эта – десерт. А точнее – торт. Главный торт всего года, даже на день рождения торты бывают поскромнее. И хотя сейчас появилась куча тортов в магазинах, в кулинарных книгах – множество простых и сложных рецептов модных и диетических десертов, все равно душа лежит к знакомым с детства сладостям: медовику и ромовой бабе.

Предлагаем приготовить знаменитые советские новогодние десерты вместе с шефами Москвы.

Медовик

Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»

10 г медовых сот

Для коржей:

180 г меда

120 г сливочного масла

180 г сахара

Щепотка соли

1 г ванили

10 г соды

2 яйца

500 г муки

100 мл воды

Для крема:

500 г сливок 35 %

500 г сметаны

300 г сахара

Шаг 1. Ваниль, мед, масло сливочное, сахар, соль засыпать в кастрюлю, добавить воды и довести до кипения.

Шаг 2. Снять с огня, добавить соду, оставить на 30 минут при комнатной температуре, не перемешивать.

Шаг 3. Добавить яйца и муку. Поделить все на 9 лепешек, раскатать лепешки и выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Шаг 4. Сливки взбить, добавить сахар и сметану. Перемешать, намазать 8 коржей, собрать торт, накрыть пищевой пленкой и поставить на 3-4 часа в холодильник.

Шаг 5. Из оставшегося коржа сделать крошку, для этого размельчить его в кофемолке или блендере. Посыпать медовик и украсить его сотами.

Торт «Прага»

Рецепт Максима Мясникова, шеф-повара рестобара «Прожектор»

Для бисквита (нужно 640 г):

219 г муки

219 г сахара

735 г яиц (примерно 9-10 шт. прим. ред.)

63 г какао

Для глазури (нужно 190 г)

400 г воды

867 г шоколада

15 г желатина

Крем «Прага»:

340 г сгущенного молока

154 г куриных яиц

7 г сахара

420 г сливочного масла

56 г какао-порошка

Пропитка для торта:

130 г сахара

120 мл воды

1 ст.л. рома

Для украшения:

10 г малины

5 г голубики

5 г клубники

Шаг 1. Бисквит: смешать яйца с сахаром, взбить их в миксере до увеличения объема вдвое.

Шаг 2. Муку смешать с какао-порошком и аккуратно замешать бисквит.

Шаг 3. Получившуюся массу вылить в круглую форму и запечь в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Остудить и разрезать на 3 равных коржа.

Шаг 5. Готовим глазурь: в сотейнике растопить темный шоколад, постепенно вливая в него горячую воду, добавить желатин.

Шаг 6. Довести до кипения, снять с огня и остудить.

Шаг 7. Крем «Прага»: молоко с сахаром довести до кипения, отдельно смешать муку и желток.

Шаг 8. Кипящим молоком заварить желток до загустения, процедить через сито и остудить до комнатной температуры.

Шаг 9. Сливочное масло нарезать мелким кубиком и нагреть до размягчения, добавить какао-порошок.

Шаг 10. Все ингредиенты перемешать до однородной массы и остудить.

Шаг 11. Для пропитки все ингредиенты смешать, прогреть до полного растворения и остудить.

Шаг 12. Сборка торта: три выпеченных шоколадных бисквита промочить готовой пропиткой.

Шаг 13. Два коржа промазать между собой кремом и соединить.

Шаг 14. Третий корж использовать в качестве крошки, предварительно обмазать его глазурью и дать застыть. Затем размельчить в блендере или кофе машине до состояния крошки.

Шаг 15. Торт собрать сверху полить глазурью и посыпать шоколадной измельченной крошкой. Украсить свежими ягодами и шоколадным топингом.

Ромовая баба

Рецепт Николая Бакунова, концепт-шефа ресторана Duran Bar

500 г муки

25 г сахара

150 г сливочного масла

3 яйца

25 г дрожжей

150 мл теплой воды

10 г соли

Изюм, курага или цукаты

Для пропитки:

80 мл воды

20 мл рома

100 г сахара

Цедра апельсина и лимона

Глазурь:

50 г белка

200 г сахара

10 мл лимонного сока

Шаг 1. Соединить 200 г муки, теплую воду и дрожжи, перемешать и поставить в теплое место на полчаса.

Шаг 2. 300 г муки, сахар, соль и яйца смешать миксером.

Шаг 3. Растопить сливочное масло и добавить к однородному, хорошо вымешанному тесту.

Шаг 4. Добавить предварительно замоченные сухофрукты или цукаты.

Шаг 5. Смешать опару и тесто, растаивать еще час.

Шаг 6. Разложить по формам, после чего оставить в теплом месте еще на полчаса.

Шаг 7. Выпекать при 180 градусах полчаса.

Шаг 8. Прогреть сахар и воду для пропитки, до полного растворения сахара.

Шаг 9. Добавить цедру и ром в горячий сироп. Перемешать.

Шаг 10. Пропитать «баб».

Шаг 11. Для глазури взбить белок до крепких пиков. Добавить сахар и взбить еще. Выжать дольку лимона.

Шаг 12. Куличи глазировать.

Совет: можно взбить сливочный, заварной или творожный крем и отсадить во внутрь ромовых баб, так будет еще вкуснее.