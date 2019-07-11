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Подведены итоги конкурсов в рамках проекта «Вместе в защиту жизни!»

12.07.2019 10:52 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном ЦГЭиОЗ состоялось торжественное вручение дипломов и наград победителям и участникам областного конкурса в рамках проекта «Вместе в защиту жизни!». Два конкурса на лучший макет рекламного флаера и лучшую Интернет-страничку по тематике здорового образа жизни среди учащихся учреждений профессионального образования Брестской области стартовали в феврале этого года.

Подведены итоги конкурсов в рамках проекта «Вместе в защиту жизни!»

Жюри рассмотрели 21 макет рекламного флаера и 14 Интернет-страничек. С учетом актуальности представленных материалов, критериев и условий, установленных Положениями об организации и проведении конкурсов, жюри выбрало лучшие работы.

Подведены итоги конкурсов в рамках проекта «Вместе в защиту жизни!»

В конкурсе на лучший макет рекламного флаера о проекте «Вместе в защиту жизни!» призовые места заняли работы:

1 место – «Решай сегодня, каким ты будешь завтра» (автор: Евтухович Виталий, учащийся ГУО «Областной аграрно-производственный профессиональный лицей» г. Дрогичин);

2 место – «Вместе в защиту жизни!» (автор: Войков Никита, учащийся УО «Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж»);

3 место – «Мы выбираем здоровый образ жизни» (авторы: Подшиблова Дарья, Попко Анна и Камышенко Артём, учащиеся УО «Кобринский государственный политехнический колледж»).

Поощрительное место получила работа «Впусти солнце в своё сердце!» Грушко Максима, учащегося УО «Брестский государственный профессиональный лицей строителей».

В конкурсе на лучшую Интернет-страничку по тематике здорового образа жизни определены лучшие работы:

1 место – Касперчук Никита и Кушпетюк Вадим, учащиеся УО «Малоритский профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»;

2 место – творческий коллектив УО «Брестский государственный профессиональный лицей строителей»: учащийся Грушко Максим, педагогические работники Коцур Наталья Леонидовна, Кондратенко Татьяна Владимировна и Кабайда Егор Игоревич;

3 место – Демчук Анна, Дылюк Алина и Макаревич Владислав, учащиеся УО «Кобринский государственный политехнический колледж»;

поощрительное место – творческий коллектив учащихся УО «Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания»: учащиеся Тарасюк Кристина, Дайнеко Юлия, педагогические работники Бегер Татьяна Михайловна, Ахремко Анжела Ивановна, Власова Людмила Петровна и Столярчук Светлана Анатольевна.

Заместитель главного врача Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Садовникова и заместитель директора учебно-методического центра профессионального образования Брестской области Лариса Михальчук вручили авторам-победителям и их педагогам заслуженные награды – дипломы I, II, III степени Брестского областного ЦГЭиОЗ и главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, а также сувениры.

Галина Владимировна обратилась с поздравительным словом ко всем присутствующим, подчеркнув, что подобные мероприятия очень важны и для молодого, и для взрослого поколения. Они помогают донести полезную информацию, сформировать установку на здоровый образ жизни, показать населению, как и почему необходимо беречь и укреплять свое здоровье.

 
 
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  В Брестском областном ЦГЭиОЗ состоялось торжественное вручение дипломов и наград победителям и участникам областного конкурса в рамках проекта «Вместе в...
 
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