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Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

14.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Привычка есть ночью есть у многих людей.

В связи с этим им трудно избавиться от лишнего веса. Существуют продукты, которые не причиняют вреда организму и фигуре.

Специалисты назвали продукты, которые отлично подойдут для ночного перекуса. Можно смело заменить булочки и колбасу полезными продуктами: например, сыром или попкорном.

Сыр

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Гарвардские ученые утверждают, что переедание может негативно сказываться на здоровье, а также вызывать бессонницу. Голодать тоже не рекомендуется.

Эксперты рекомендуют съесть ночью несколько кусочков сыра, если очень хочется перекусить. Этот продукт безопасен потому, что организм легко сможет его переварить.

Йогурт

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Диетологи утверждают, что греческий йогурт отлично подойдет для перекуса ночью. В в нем мало жиров, но много белка. Это поможет сжигать побольше калорий днем.

Сухарики

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Цельные пшеничные крекеры не вредны для организма. В них содержатся медленные углеводы, которые насыщают организм на долгое время.

Попкорн

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Диетологи рекомендуют ночью употреблять попкорн без соли, если очень хочется перекусить. В небольших количествах вреда он не принесет никакого.

Яйца

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

В одном вареном яйце содержится около 75 ккал. Оно отлично насытит в ночное время суток, не причиняя вреда организму.

Овощи

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

В качестве перекуса ночью полезно употреблять овощи. Можно приготовить салатик с зелеными овощами. Такое блюдо поможет быстрее уснуть и утолит беспокоящее вас чувство голода.

Яблочное пюре с корицей

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Специалисты советуют ночью есть пюре из яблок с добавлением корицы. Это поможет снизить показатель орексина, чтобы вам не хотелось вставать поесть.

Стакан вишневого сока

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Полезен только натуральный вишневый сок, так как он помогает избавиться от бессонницы, насыщая желудок.

Банан

Что можно есть ночью если очень хочется: 9 безопасных для фигуры продуктов

Хоть он и переваривается быстро, у вас не будет желания вставать ночью, чтобы перекусить. В бананах содержится большое количество магния и калия, что способствует расслаблению. А мелатонин помогает избавиться от бессонницы.

Не рекомендуется употреблять ночью простые углеводы, алкогольные напитки, соленую и острую пищу. 

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Привычка есть ночью есть у многих людей. В связи с этим им трудно избавиться от лишнего веса. Существуют продукты, которые не причиняют вреда организму и фигуре....
 
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