Компания LG приготовила достойный ответ новейшим телевизорам Samsung на выставке CES 2017, проходящей сейчас в Лас-Вегасе. Ее новые OLED TV настолько тонкие, что практически сливаются с обоями в доме.



Фото: The Verge

Новая серия получила название LG Signature 4K OLED W7, где буква W означает «wallpaper» («обои»). Устройства позиционируются корейским производителем, буквально в качестве картин на стену.



Фото: The Verge

Что же касается динамиков, сабвуфера (с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos) и набора выходов для подключения техники, то они расположены в отдельном прямоугольном блоке, который можно разместить, например, на полу.



Фото: The Verge

Телевизоры будут продаваться в версиях с 65- и 77-дюймовыми диагоналями. Толщина дисплея младшей версии — всего 2,57 мм, а вес устройства при этом всего 7,7 кг.



Фото: The Verge

Помимо премиум-линейки W7, корейская компания анонсировала более простые и дешевые модели серий B7, C7, E7 и G7. Они не так впечатляют, по сравнению с W7, однако также получили ряд улучшений по сравнению с прошлым годом и поддерживают качественную картинку за счет технологий HDR10, Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma). Работают все новые ТВ под управлением WebOS 3.5.

65-дюймовая модель серии W7 поступит в продажу в марте, 77-дюймовая — позже в этом году. Цена на данный момент не раскрыта, но она, традиционно для OLED-устройств, будет очень высокой.