Днем 18 января на сайт «Белорусской ассоциации журналистов» неизвестные хакеры провели мощную DDoS-атаку, вечером сайт общественного объединения не работал. Информация об этом размещена на сайте БАЖ.





Доступ к ресурсу затруднен и сейчас — сайт периодически открывается с трудом.

«С неизвестных IP-адресов на сайт массово отправлялись ошибочные запросы, в результате чего серверное оборудование начало не выдерживать нагрузки. Работу сайта получилось восстановить, принудительно закрыв некоторые формы обратной связи на сайте».

Пресс-секретарь Белорусской Ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал , что IP-адреса, с которых проводилась атака, — российские.

Читайте также: Названы пять самых мощных киберармий в мире