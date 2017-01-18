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Сайт "Белорусской ассоциации журналистов" атакуют хакеры
19.01.2017 13:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Днем 18 января на сайт «Белорусской ассоциации журналистов» неизвестные хакеры провели мощную DDoS-атаку, вечером сайт общественного объединения не работал. Информация об этом
Доступ к ресурсу затруднен и сейчас — сайт периодически открывается с трудом.
«С неизвестных IP-адресов на сайт массово отправлялись ошибочные запросы, в результате чего серверное оборудование начало не выдерживать нагрузки. Работу сайта получилось восстановить, принудительно закрыв некоторые формы обратной связи на сайте».
Пресс-секретарь Белорусской Ассоциации журналистов Борис Горецкий
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Днем 18 января на сайт «Белорусской ассоциации журналистов» неизвестные хакеры провели мощную DDoS-атаку, вечером сайт общественного объединения не работал....
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