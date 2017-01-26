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velcom разрешил звонки при «нулевом» балансе

27.01.2017 16:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom разрешил звонки при «нулевом» балансе

Компания velcom представила новую услугу «Доступный баланс» для абонентов линейки ПРИВЕТ и тарифного плана «Связь без обязательств». Теперь можно продолжить общение даже при «нулевом» балансе.

Новой услугой могут воспользоваться физические лица, действующие абоненты тарифных планов линейки ПРИВЕТ и «Связь без обязательств» в статусе «Активный».

После активации «Доступного баланса» можно использовать услуги связи в рамках суммы доступного лимита в течение 7 дней. За предоставление услуги взимается одноразовый взнос, который списывается единовременно в полном объеме. Сумма взноса зависит от размера лимита и колеблется в пределах от 5 до 15 копеек. Для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *111# вызов.

Размер доступного лимита для каждого конкретного абонента является индивидуальным (от 1 до 3 рублей) и зависит от активности использования услуг связи и сумм пополнения баланса. Размер доступного лимита можно узнать, отправив USSD-запрос *111#вызов.

 
 
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Компания velcom представила новую услугу «Доступный баланс» для абонентов линейки...

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