На «нулевом» дне выставки MWC 2017 компания Samsung представила три новых планшета — Galaxy Tab S3 ( читайте полный обзор ), а также две модели на полноценной Windows 10 — Galaxy Book 10 и Galaxy Book 12. Также производитель анонсировал шлем виртуальной реальности Gear VR.

Galaxy Book 10 и Galaxy Book 12

Новые Galaxy Book 10 и Galaxy Book 12 работают на полноценной Windows 10. Поставляются они вместе стилусом S-Pen и чехлом-клавиатурой. Оба планшета выполнены из алюминия и будут продаваться как в версиях только с Wi-Fi, так и LTE-модулем.



Изображение: The Verge

Galaxy Book 10 обладает 10,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением в 1920 на 1080 пикселей. Работает планшет на двухъядерном процессоре Intel Core m3 седьмого поколения с частотой в 2,6 ГГц. Он получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной (в зависимости от модификации). Есть и слот для карт памяти microSD до 256 ГБ.

Galaxy Book 12 оснащается более крупным AMOLED HDR-дисплеем на 12 дюймов с разрешением 2160 на 1440 точек и мощным двухъядерным процессором Intel Core i5 на 3,1 ГГц. Оперативной памяти в зависимости от модификации может быть 4 или 8 ГБ, встроенной соответственно 128 или 256 ГБ. Слот для карт памяти microSD предусмотрен и здесь.



Изображение: The Verge



Изображение: The Verge

Разрешение основной камеры в новинке — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Отмечается, что она может снимать в разрешении Full HD и делать до 30 кадров в секунду.

Оба планшета оснащены портом USB-C и, по заверению производителя, могут проработать до 10 часов от одного заряда. Также у оба можно подзарядить с помощью технологии быстрой зарядки.

Чехол-клавиатура включает встроенной трэкпад, который на 50 процентов больше, чем в прошлогоднем Galaxy TabPro S. Сама клавиатура также улучшилась — отмечается, что в ней используются клавиши островного типа. Также в ее актив отнесем наличие светодиодной подсветки.

Стилус S-Pen также претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлогодней моделью. Сообщается, что он может распознать до 4000 уровней нажатия. Еще один его плюс — отсутствие необходимости в зарядке.

Новый Gear VR с дополнительным контроллером управления в комплекте

Обновленный шлем виртуальной реальности Gear VR поставляют с дополнительным контроллером управления от Oculus. Отмечается, что такая связка (шлем + контроллер) расширяет экосистему виртуальной реальности Samsung и упрощает пользователям доступ к виртуальным развлечениям и играм.



Изображение: Samsung

Сенсорная панель на тачпаде контроллера позволяет быстро выбирать наиболее удобный способ взаимодействия, включая указание точки, перетаскивание, поворот и бросок, а стилизованный спусковой крючок станет дополнительным преимуществом в Action-играх.

Также отмечается, что благодаря ремешку контроллер надежно закрепляется в руке для безопасного использования даже при самых активных и захватывающих играх.

Новые очки Gear VR оснащены объективами с фокусным расстоянием 42 мм с улучшенной технологией коррекции, призванной минимизировать эффект укачивания. Устройство поддерживает порты micro USB и USB Type-C и совместимо со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 и S6 edge.