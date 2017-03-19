МТС совместно с Белорусской железной дорогой запускают проект, направленный на повышение туристической привлекательности Беларуси. К лету по заказу БелЖД мобильный оператор развернет зоны бесплатного Wi-Fi на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси (полный список городов указан ниже). Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания, холлах и смогут обслуживать большое количество пассажиров и посетителей. МТС обеспечит скоростной доступ в сеть при помощи 4G и оптических каналов.

Воспользоваться бесплатным интернетом можно после подтверждения личности. При этом подключение происходит в соответствии требованиям законодательства: пользователь вводит номер мобильного телефона в специальное поле, после чего получает SMS с паролем для входа в сеть. Бесплатный Wi-Fi доступен абонентам любого оператора, прошедшим авторизацию. Это самый простой вариант идентификации для посетителей вокзала, Белорусской железной дороги, выступающей заказчиком решения, и компании МТС, обеспечивающей доступ в интернет.

Список городов, на ж/д вокзалах которых появится бесплатный Wi-Fi от МТС: Минск, Орша, Молодечно, Борисов, Барановичи, Лида, Гродно, Лунинец, Брест, Пинск, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Могилев, Осиповичи, Бобруйск, Кричев, Витебск и Полоцк.