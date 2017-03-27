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Создатель Android намекнул на скорый выход безрамочного смартфона
28.03.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Создатель операционной системы Android и бывший руководитель мобильного направления Google Энди Рубин опубликовал в своем твиттер-Аккаунте фото неизвестного устройства. Он отметил, что «взволнован тем, как устройство доводится до завершения», и заявил, что хочет поскорее увидеть устройство в руках других людей.
Судя по фотографии, у этого устройства практически безрамочный дисплей. В январе 2017 года
По появившейся тогда информации, устройство будет обладать меньшими рамками экрана и увеличенным за счет этого размером дисплея. Кроме того, смартфон получит разъемы для присоединения различных модулей, в том числе камер с возможностью 360-градусной съемки.
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Создатель операционной системы Android и бывший руководитель мобильного направления Google Энди Рубин опубликовал в своем твиттер-Аккаунте фото неизвестного...
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