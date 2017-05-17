Новая операционная система Android O выйдет летом текущего года. Об этом было заявлено в рамках конференции Google I/O 2017.

Новая версия предлагает режим картинка-в-картинке, возможность автозаполнения форм в разных приложениях и усовершенствованную функцию копирования и вставки текста, которая с помощью искусственного интеллекта научилась определять названия компаний, телефоны и адреса для ускоренного обращения к соответствующей информации посредством контактной книги и картографических сервисов.





Также стала доступна возможность читать уведомления приложений прямо на рабочем столе при долгом нажатии на иконку. В добавок к этому была вдвое ускорена загрузка системы, улучшена безопасность и автономность.

Публичная бета-версия системы уже вышла, однако установить ее можно только на смартфоны Nexus и Pixel.