|
Android O выйдет летом
18.05.2017 11:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новая операционная система Android O выйдет летом текущего года. Об этом было заявлено в рамках конференции Google I/O 2017.
Новая версия предлагает режим картинка-в-картинке, возможность автозаполнения форм в разных приложениях и усовершенствованную функцию копирования и вставки текста, которая с помощью искусственного интеллекта научилась определять названия компаний, телефоны и адреса для ускоренного обращения к соответствующей информации посредством контактной книги и картографических сервисов.
Также стала доступна возможность читать уведомления приложений прямо на рабочем столе при долгом нажатии на иконку. В добавок к этому была вдвое ускорена загрузка системы, улучшена безопасность и автономность.
Публичная бета-версия системы уже вышла, однако установить ее можно только на смартфоны Nexus и Pixel.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая операционная система Android O выйдет летом текущего года. Об этом было заявлено в рамках...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии