Gооgle меняет технологию поиска

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Интернет-поисковик Gооgle откажется от технологии Instant, которая позволяла выводить результаты поиска еще до того, как пользователь вводил свой запрос.

Google — крупнейший в мире интернет-поисковик, только в Беларуси его посещают ежемесячно более 65 миллионов раз, общий же траффик сайта превышает 28 миллиардов просмотров в месяц.

Корпорация постоянно совершенствует поисковые алгоритмы и механизмы выдачи. Об еще одном новшестве стало известно в конце июля — Google откажется от технологии Instant, которая предугадывала запрос пользователя и еще при его вводе выдавала варианты ответов.

"С тех пор много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, что предполагало различные ограничения по изображению, вводу и обмену информацией. Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах", — сообщил представитель компании профильному изданию Search Engine Land.

При своем появлении Google Instant считался передовой технологией — обучающаяся машина училась предугадывать интересы пользователя и выдавала ему необходимые подсказки. После отказа от технологии поисковик вновь будет загружать результаты только после полного ввода запроса.