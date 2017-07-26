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Gооgle меняет технологию поиска

27.07.2017 09:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Интернет-поисковик Gооgle откажется от технологии Instant, которая позволяла выводить результаты поиска еще до того, как пользователь вводил свой запрос.

Google — крупнейший в мире интернет-поисковик, только в Беларуси его посещают ежемесячно более 65 миллионов раз, общий же траффик сайта превышает 28 миллиардов просмотров в месяц.

Корпорация постоянно совершенствует поисковые алгоритмы и механизмы выдачи. Об еще одном новшестве стало известно в конце июля — Google откажется от технологии Instant, которая предугадывала запрос пользователя и еще при его вводе выдавала варианты ответов.

"С тех пор много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, что предполагало различные ограничения по изображению, вводу и обмену информацией. Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах", — сообщил представитель компании профильному изданию Search Engine Land.

При своем появлении Google Instant считался передовой технологией — обучающаяся машина училась предугадывать интересы пользователя и выдавала ему необходимые подсказки. После отказа от технологии поисковик вновь будет загружать результаты только после полного ввода запроса.

 
Теги: Минск
 
 
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Поисковик решил отказаться от технологии, которая показывала результаты поиска уже во время ввода пользователями запроса.

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