ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд постановил BlackBerry выплатить $137 млн в пользу Nokia

04.12.2017 23:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Судебное разбирательство между Nokia и BlackBerry завершилось тем, что последнюю обяжут выплатить $137 млн. BlackBerry полностью приняла данное решение, разочаровавшись, что суд не счел нужным принять ее аргументы. Однако компания еще раз напомнила, что у неё с Nokia есть ещё одно неразрешённое дело, которое касается другой тяжбы по патентному праву.

Суд постановил BlackBerry выплатить 7 млн в пользу Nokia

Напомним, в прошлом году Nokia обвинила BlackBerry в нарушении заключенного между компаниями договора и срыв лицензионных платежей, на что та ответила иском по нарушению ряда основополагающих патентов. О чем именно идет речь неизвестно, но источники сообщают, что эта тяжба вполне может закончится победой BlackBerry.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное разбирательство между Nokia и BlackBerry завершилось тем, что последнюю обяжут выплатить $137 млн....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Apple выпустит самый дешевый 9,7-дюймовый iPad в следующем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика