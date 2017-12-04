Суд постановил BlackBerry выплатить $137 млн в пользу Nokia

Судебное разбирательство между Nokia и BlackBerry завершилось тем, что последнюю обяжут выплатить $137 млн. BlackBerry полностью приняла данное решение, разочаровавшись, что суд не счел нужным принять ее аргументы. Однако компания еще раз напомнила, что у неё с Nokia есть ещё одно неразрешённое дело, которое касается другой тяжбы по патентному праву.





Напомним, в прошлом году Nokia обвинила BlackBerry в нарушении заключенного между компаниями договора и срыв лицензионных платежей, на что та ответила иском по нарушению ряда основополагающих патентов. О чем именно идет речь неизвестно, но источники сообщают, что эта тяжба вполне может закончится победой BlackBerry.