На краю пропасти: самые опасные ложные сработки систем предупреждения о ядерном ударе

Сколько раз мир стоял на грани исчезновения с момента создания ядерного оружия, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Большинство случаев, когда ложное срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении заставляло военных покрываться холодным потом, засекречены. 42.TUT.BY вспомнил несколько моментов, когда мир стоял на краю из-за ложной тревоги.

Атака SkyNet могла состояться до «Терминатора»

9 ноября 1979 года в 9 утра компьютеры NORAD в горах Шайенн, а также системы Национального командного центра США в Пентагоне и Запасного национального командного центра в Форт-Ричи выдали сообщение о ракетной атаке.



Фото: National Archives

По мнению ЭВМ, СССР готовился к нанесению массированного ядерного удара с целью уничтожения системы управления и ядерных сил США. Решение об ответном ударе нужно было принять в течение 3−7 минут. Компьютер уведомил советника национальной безопасности Збигнева Бжезинского, что Советский Союз запустил 250 баллистических ракет с траекторией для Соединенных Штатов.

Учитывая серьезность предупреждения, в боевую готовность были приведены ракеты Minitman, а в воздух поднялись 10 перехватчиков и «самолет судного дня».

Однако военные, проверив исходные данные со спутников раннего предупреждения и радаров, не обнаружили ни одного подтверждения о ракетном нападении.

Эти минуты, пока проверялись данные, мир стоял на пороге ядерной войны. В ходе расследования выяснилось, что ошиблась не программа, а человек. Один из сотрудников случайно загрузил в компьютер, находящийся на боевом дежурстве, программу, предназначенную для отработки действий при ракетном нападении.

Подполковник, который спас мир

Во многом благодаря решению этого человека в ночь с 25 на 26 сентября 1983 года не началась ядерная война. Тогда Станислав Петров дежурил на командном пункте «Серпухов — 15» системы раннего предупреждения о ракетном нападении, куда поступала информация от принятой на вооружение годом раньше космической системы раннего предупреждения «Око».



Подполковник Станислав Евграфович Петров. Фото: из личного архива

В 0.15 компьютер подал сигнал: с территории США запущена баллистическая ракета, а ее цель — СССР. Согласно предписанию, Петров должен был сразу доложить об этом руководству и получить приказ на ответный пуск, но он этого не сделал.

В своем интервью он вспоминал: «Машина показывает, что достоверность высшая, — вспоминает Станислав Евграфович. — Сирена орет как оглашенная. Сверху на стене горят большие красные буквы: „СТАРТ“. Значит, ракета точно пошла».

C момента запуска ракеты противником до принятия решения об ответном запуске у руководства Советского Союза было не более 28 минут. У Петрова всего 15 минут было для принятия очень непростого решения.

Проверив все показания, Петров по правительственной связи сообщил, что компьютер дал сбой. После разбирательства выяснилось: советские датчики приняли за пуск американской ракеты свет солнечных лучей, отражавшийся от облаков.

Сначала Станислава Евграфовича хотели поощрить и даже наградить орденом, но вместо этого объявили выговор — за незаполненный боевой журнал.

Впрочем, герой в итоге не остался без награды. Правда, вручало ее уже не советское командование. Подполковник войск ПВО в отставке Станислав Петров получил Дрезденскую международную премию мира.

Борис Ельцин активирует чемоданчик

Спустя три года после распада СССР Россия находилась в тяжелом экономическом положении, в разгаре был чеченский конфликт. Победивший в холодной войне блок НАТО продолжал расширение на Восток, что враждебно воспринималось российскими военными. Поэтому в качестве ответной меры в декабре 1994 года был повышен уровень боеготовности российских РВСН.



Фото:ThorNews

Так совпало, что в это время американо-норвежская группа ученых решила запустить исследовательскую четырехступенчатую ракету Black Brant XII для изучения полярного сияния над Шпицбергеном. О запуске российскую сторону проинформировали, но вот когда, в какое время, не посчитали нужным сообщить.

Black Brant XII должна была пролететь на север по высокой траектории, достигнув в апогее высоты около 1500 км. Запуск был засечен радарами Системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря особой системе старта, а также отделению ступени Black Brant XII на радарах была похожа на баллистическую ракету Trident, которой вооружались подлодки США и Великобритании.

Более того, запуск ракеты по высокой баллистической траектории с акватории Норвежского моря соответствовал одному из предполагаемых сценариев внезапной ядерной атаки против России. Предполагалось, что такая боеголовка будет нести специальный ядерный заряд, создающий при подрыве сверхмощный электромагнитный импульс. Это отключит российские радары и системы связи, после чего последует массированный ядерный удар.

Персонал СПРН сразу же задействовал систему оповещения «Крокус», уведомляющую Генеральный штаб о наличии ракетной угрозы. Высокопоставленные военные сочли угрозу вполне реальной, поэтому задействовали систему управления стратегическими ракетными войсками «Казбек».

Терминалы этой системы — ядерные чемоданчики — были активированы министром обороны Павлом Грачевым, начальником Генерального штаба Михаилом Колесниковым и Борисом Ельциным. Между ними была установлена конференц-связь.



Фото: Pixanews.com

Стоит ли говорить, что войска РВСН были приведены в полную боевую готовность?

Бывший аналитик ЦРУ Питер Винсент Прай, описывая этот инцидент в своей книге «War Scare: Russia and America on the Nuclear Brink», утверждает, что впервые в истории мир отделяло от глобального ядерного конфликта одно нажатие кнопки. И считает этот инцидент гораздо опаснее Карибского кризиса.

Что касается Black Brant XII, то персонал СПРН за несколько минут установил, что она удаляется от российской территории и опасности не представляет.

Потеряли контроль над 50 ракетами

Еще один опасный инцидент произошел уже относительно недавно — 23 октября 2010 года на американской базе ВВС Уоррен в штате Вайоминг, где на 45 минут вышла из строя система контроля над 50 межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III.



LGM-30 Minuteman III. Фото: military.com

Отключение произошло сразу после того, как подозрительная аппаратная проблема вызвала сразу несколько ошибок с управляющими компьютерами. Несмотря на утверждение военных чиновников, что все ядерные ракеты оставались под контролем, бывший офицер ВВС США Брюс Дж. Блэр считал их уязвимыми к хакерским атакам.

Получается, что в течение этого часа пусковая группа не могла даже понять, не запускает ли их собственные ракеты враг. Minuteman запускаются, получив короткую команду в виде фрагмента компьютерного кода, и им безразлично, кто этот код прислал.

И это не единственный подобный инцидент. В 1998 году на базе ВВС США в штате Северная Дакота, где также находятся ракеты Minuteman III, произошел сбой системы контроля за этим разрушительным оружием. Тогда военным удалось оперативно устранить неисправность.