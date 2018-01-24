В iOS 11.3 можно отключить функцию замедления iPhone

Apple официально анонсировала обновление iOS 11.3. Первая бета-версия прошивки станет доступна уже сегодня. Финальный релиз запланирован на весну.

В iOS 11.3 можно будет отключит функцию замедления производительности и получить сведения о состоянии аккумулятора. Новшества пропишутся в настройках батареи.

Также заявлены новые анимированные эмодзи Animoji, возможность проецировать виртуальные объекты на вертикальные и круглые поверхности, а также «оживлять» двухмерные изображения вроде плакатов и постеров.





Приложение «Сообщения» получит поддержку бизнес-чатов, пользователи Apple Music смогут смотреть музыкальные клипы, а в «Здоровье» появятся медицинские записи, которые будут синхронизироваться между медицинскими учреждениями.