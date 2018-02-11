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В продажу поступили бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G
12.02.2018 17:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В продажу поступили новые бюджетные процессоры с интегрированной графикой AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G, стоимость которых составляет $99 и $169 соответственно.
Ryzen 3 2200G располагает четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,50-3,70 ГГц, поддерживает четыре вычислительных потока, имеет 2 МБ кэша L2 и 4 МБ общего кэша L3. За графику отвечает Radeon Vega 11 с 512 потоковыми процессорами частотой 1100 МГц.
Ryzen 5 2400 располагает четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,60-3,90 ГГц, поддерживает восемь вычислительных потоков, имеет 2 МБ кэша L2 и 4 МБ общего кэша L3. За графику отвечает Radeon Vega 11 с 704 потоковыми процессорами частотой 1250 МГц. Компания утверждает, что данный APU на 156% производительнее в некоторых графических операциях, чем конкурирующий Intel Core i5-8400, и на 21% эффективнее в повседневном использовании.
Оба процессора имеют разблокированные множители и могут похвастаться энергопотреблением на уровне 65 Вт.
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В продажу поступили новые бюджетные процессоры с интегрированной графикой AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G,...
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