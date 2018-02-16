От морской пехоты до авиации: красивые девушки армии США

Женщины служат в армии США наравне с мужчинами. Многие из них поддерживают прекрасную физическую форму и рассказывают о достижениях в Instagram. 42.TUT.BY нашел пять американских военнослужащих, которым есть что показать.



Фото: sciencetrends.com

Каждый военный независимо от пола сперва проходит курс молодого бойца (United States Army Basic Training). Сам курс довольно непростой: подъем — в 4.30 утра, отбой — в 21.00. Все это время новичок занят физической и теоретической подготовкой.

После этого знания и навыки кандидатов оценивают. В зависимости от количества баллов соискатель может выбрать подразделение. Женщины часто хотят в пехоту, военную разведку и военную полицию. Но чтобы попасть туда, нужно отлично себя проявить.

В армии США строго с неприличными шутками или комментариями. Существует специальная программа SHARP (Sexual Harrasment / Assault Report and Prevention). Она направлена против домогательств и конфликтов на сексуальной почве.

В армии тренировки каждый день и нет послаблений для девушек. Физическую форму регулярно проверяют: нужно сдать норматив по отжиманиям, прессу и бегу на две мили (3,2 км). Бывают и более серьезные испытания: бег на пять миль (чуть больше 8 км), бег спринтами, жим штанги весом 80% от массы тела.

Кин Додсон, морская пехота

Кин Дорис Додсон (Keen Doris Dodson) отслужила в морской пехоте США на аэродроме Cherry Point в Северной Каролине. Девушка активно занимается спортом, ее аккаунт в Instagram насчитывает 52 тысячи подписчиков.



Фото: instagram.com/imtarable



Фото: instagram.com/imtarable



Фото: instagram.com/imtarable

Тифани Харт, ВВС

Тифани Харт (Tiffany Hart) служит в Военно-воздушных силах США более десяти лет. Судя по нашивке, она техник-сержант. В комментариях под фото девушка часто пишет, что ей нравится армия и она нисколько не жалеет о своем выборе. Тиффани много времени проводит в тренажерном зале, занимается легкой атлетикой и испытывает восторг от прыжков с парашютом. На ее Instagram подписано 41,9 тысячи поклонников.



Фото: instagram.com/tiffanyhartfit



Фото: instagram.com/tiffanyhartfit



Фото: instagram.com/tiffanyhartfit

Тейлор Спадацинно, морская пехота

Профессиональная спортсменка Тейлор Спадацинно (Taylor Spadaccino) служила в корпусе морской пехоты США, была специалистом по обслуживанию авиационной техники. В ее активе — не только служба в США, но также командировка в Афганистан. Сейчас она много занимается спортом и выступает на соревнованиях бодибилдеров. За ее аккаунтом в Instagram следят 129 тысяч пользователей.



Фото: instagram.com/taylor_spadaccino



Фото: instagram.com/taylor_spadaccino



Фото: instagram.com/taylor_spadaccino

Мэдисон Рэндольф, морская пехота

Мэдисон Рэндольф (Madison Randolph) служила в логистической службе морского корпуса США. Одним из самых волнительных моментов для нее стало повышение до унтер-офицера. Сейчас она — профессиональная модель, работает с глянцевыми журналами, производителями косметики и аксессуаров.



Фото: instagram.com/loladenola



Фото: instagram.com/loladenola



Фото: instagram.com/loladenola

Брианна Эймс

Брианна Эймс служит адъютантом. Ее звание — специалист, это наивысшее воинское звание рядового состава, эквивалентно капралу для сержантского состава. За образцовое выполнение своих обязанностей она получила медаль «За достижения» в 2016 году. Службу Бриана успешно совмещает с модельным бизнесом, ее Instagram насчитывает 51,3 тысячи подписчиков.



Фото: instagram.com/briannaames



Фото: instagram.com/briannaames



Фото: instagram.com/briannaames