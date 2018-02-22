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Продажи смартфонов упали на 5%. Это первое падение с 2004 года

22.02.2018 19:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Продажи смартфонов упали впервые с 2004 года. По данным аналитической компании Gartner, в четвертом квартале 2017 года было реализовано 407,8 миллиона телефонов, что на 5,6% меньше, чем годом ранее.

Больше всех смартфонов отгрузила компания Samsung – 74 миллионов аппаратов, что на 3,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Спрос на устройства Apple снизился на 5% - с 77 до 73,1 миллиона единиц, что аналитики связывают с нехваткой iPhone X на старте

Продажи смартфонов упали на 5%. Это первое падение с 2004 года

Следующие три строчки заняли китайские производители. Huawei нарастила поставки с 40,8 до 43,8 миллионов единиц, Xiaomi показала рекордный рост с 15,7 до 28,1 миллиона единиц, а замыкающая пятерку лидеров Oppo отличилась падением с 26,7 до 25,6 миллиона устройств.

Всего в прошлом году было продано 1,3 миллиарда смартфонов, из которых 321,2 миллиона пришлось на устройства Samsung и 214,9 миллиона на продукцию Apple.

 
 
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Продажи смартфонов упали впервые с 2004 года. По данным аналитической компании Gartner, в четвертом...

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