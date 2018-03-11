Ударный дрон «Мститель» (Avenger), разрабатываемый американской компанией General Atomic Aeronautical, может в будущем заменить в американской армии беспилотник MQ-9 «Жнец», пишет портал ИноСМИ.

В демонстрационном ролике, выпущенном еще в 2012 году, компания-производитель показала, как «Мститель» с помощью лазеров расправляется с зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Сейчас эта машина проходит расширенные испытания.

Существует несколько прототипов «Мстителя». Первый способен лететь со скоростью 740 км/ч, находиться в воздухе 18 часов, нести полезную нагрузку общим весом в 2900 килограммов и подниматься на высоту в 15 километров. Второй, «Мститель» ER, может оставаться в воздухе 20 часов.

Во внутреннем отсеке дрон может нести оборудование или боеприпасы весом до 1500 кг. Дополнительный вес в ситуации с отсутствием сильных систем ПВО и противника в воздухе может быть закреплен под крыльями.

Впрочем, на момент испытаний одного из первых прототипов в 2011 году у военных был ряд претензий к машине: ненадежная работа в плохих погодных условиях, задержки со связью с наземным центром управления и слабая защищенность GPS-каналов навигации.

В 2016 году, по словам вице-президента компании General Atomics, «Мститель» совершил полет над Сирией и сбросил литовки.

В июне 2015 года провели наземные испытания лазера для дронов, и компания планировала уже в 2017 году вооружать свои беспилотники лазерами высокой мощности. В теории зарядки должно было хватать на 5−6 лазерных «выстрелов», которые могли бы выводить из строя радиолокационные системы российских комплексов С-300/С-400.