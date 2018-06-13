Apple сделает бесполезными полицейские взломщики iPhone

В следующем крупном обновлении iOS Apple может сделать системы для взлома iPhone бесполезными, пишет Reuters. Ранее эти системы — GrayKey — использовались американскими полицейскими для получения доступа к iPhone подозреваемых.

Система для взлома подключается к iPhone через разъем lightning и затем устанавливает в него микропрограмму, которая в срок от нескольких часов до трех дней узнает пароль к смартфону и высвечивает его на экране.

Ожидается, что с выходом iOS 12 Apple будет запрещать доступ к смартфонам через lightning в случае, если они не разблокировались человеком в течение последнего часа. Спустя час после блокировки порт сможет использоваться исключительно для зарядки. Таким образом, GrayKey не сможет помочь полицейским.

Функция под названием «Запрещающий USB режим» уже появилась в бета-версии iOS 12 для разработчиков, таким образом стоит ожидать ее появление в финальной версии системы, которая выйдет в сентябре.

Смотрите, сколько стоят в Беларуси популярные модели iPhone: