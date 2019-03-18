В России разработан новый пулемет калибра 7,62 мм (и это не калашников)

Новый пулемет калибра 7,62 мм с комбинированным питанием — лента, магазин, короб — разработан российским предприятием «Молот-оружие». Автоматика новинки построена на коротком ходе ствола.

Судя по фотографии, пулемет снабжен тактическим прикладом АR-типа, планками Пикатинни для установки оптического прицела и дополнительных аксессуаров. К сожалению, характеристики оружия пока не разглашаются.

Завод «Молот» был основан еще в 1940 году. Здесь было налажено производство знаменитых пистолетов-пулеметов ППШ. Сегодня это крупное предприятие по производству боевого и спортивно-охотничьего оружия.