Американская разведка узнала, когда Россия получит оружие «Судного дня»

Подводный беспилотник с ядерной торпедой будет принят на вооружение ВМФ России не раньше 2027 года, сообщает CNBS со ссылкой на американскую разведку. При этом канал подчеркивает, что ВМС США не имеют аналогичного оружия.

Как сообщает издание, в ноябре прошлого года Кремль провел 11-е испытание «Посейдона», в ходе которого робот подтвердил свою способность самостоятельно перемещаться после пуска с борта субмарины.

Источник сообщил журналистам, что Россия надеется воспользоваться работающим на атомной энергии автономным подводным роботом с ядерным оружием в качестве удара возмездия, если не будет возможности воспользоваться арсеналом ядерного оружия, унаследованным от СССР.

Впрочем, собеседние американского канала указывает на то, что россиянам еще нужно провести успешные испытания атомной силовой установки, которая гарантирует беспилотнику неограниченную дальность хода.

Первым носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород». Достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство «Белгород» планируется поставить в 2020 году.

«Посейдон» — подводный робот, который может погружаться почти на километр и развивать максимальную скорость в 200 км/ч. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки: скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали этот подводный беспилотник оружием «Судного дня».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил , что будет спущена на воду первая подлодка, оснащенная беспилотным подводным комплексом «Посейдон» весной 2019 года. О том, когда его примут на вооружение, официальных данных пока нет.