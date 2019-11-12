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Сравнили цены на бытовую технику в Беларуси, России и Литве

13.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы сравнивали, сколько за одни и те же гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки) придется заплатить в Беларуси, России и Литве. Тогда разница в цене у нас и «соседей» доходила почти до 30%. Сегодня проверим, где выгоднее покупать бытовую технику.

Сравнили цены на бытовую технику в Беларуси, России и Литве
Фото: stevepb / pixabay.com

Пылесосы

Один из популярных роботов-пылесосов — Xiaomi Mi Robot — у нас продается за 629 рублей (278 евро). В России такой же аппарат предлагается за 21 990 российских рублей (312 евро), в Литве — за 251 евро. Разница между ценой в Беларуси и Литве составляет 10%.

Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 в Беларуси продается за 252 рубля (123 евро). В России цена аппарата — 7490 российских рублей (118 евро), в Литве — 69,98 евро. Разница в цене достигает 43%.

Thomas Pet&Family с поддержкой влажной уборки и функцией увлажнения воздуха стоит у нас 749 рублей (или 332 евро). В российских магазинах устройство продается за 19 990 российских рублей (284 евро), в Литве пылесос получится купить за 243 евро. Разница в цене доходит до 27%.

 

Стиральные машины

Electrolux EW7WR447W — довольно дорогая стиральная машина со встроенной сушкой. Ее белорусская цена равна 1850 рублям (819 евро). В соседней России стиралка предлагается за 56 590 российских рублей (или 803 евро). Меньше всего отдать за модель придется в Литве — 480 евро. Разница в цене достигает 42%.

Чуть более простая модель Candy CSWS40 364D в Беларуси стоит 665 рублей (294 евро). В России аппарат продается за 23 990 российских рублей (340 евро), в Литве — за 356 евро. Таким образом, выгоднее всего эту стиральную машину получится купить у нас.

 

Утюги, чайники, мультиварки

Среди менее габаритных товаров, продающихся во всех трех странах, к примеру, можно выделить утюг Philips GC4527/00. Его белорусская цена равняется 201,75 рублям (89 евро), российская — 8190 российским рублям (116 евро), литовская — 64 евро. Разница в цене равняется 28%.

Электрочайник Xiaomi Mi Smart Kettle стоит в Беларуси 99 рублей (44 евро). В России чайник оценивается в 3090 российских рублей (44 евро). Цена устройства в Литве равняется 37,40 евро. Таким образом, разница в стоимости чайника есть, но незначительная — порядка 15%.

Мультиварка Redmond RMC-M800S с возможностью контроля через приложение на смартфоне продается у нас за 392,90 рублей (174 евро). Точно такая же мультиварка в России предлагается за 8 990 российских рублей (или 128 евро), в Литве — за 142 евро. Разница в цене — 27%.

 
 
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Недавно мы сравнивали, сколько за одни и те же гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки) придется заплатить в Беларуси, России и Литве. Тогда разница в цене у нас...
 
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