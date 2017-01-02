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Питбуль в США напал на хотевших его "утеплить" хозяев

02.01.2017 19:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Собака покусала своих хозяев, которые хотели одеть на нее свитер, в американском штате Флорида, сообщили в понедельник американские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Питбуль в США напал на хотевших его "утеплить" хозяев
© flickr.com/ Andrii Zymohliad
Сельчанин в Могилевском районе заживо сжег двух собак

По информации правоохранителей, сначала собака укусила 52-летнюю хозяйку при попытке надеть свитер на своего питомца. Супруг женщины пришел ей на помощь и хотел отогнать животное, однако собака набросилась и на него.

Последним пострадал сын супружеской пары, который в попытке защитить своих родителей от разъяренного пса ударил животное по спине.

Прибывшие на место происшествия полицейские выстрелили в питбуля дротиком с транквилизатором, однако собака еще успела забежать в дом, где находились двое детей. Стражи порядка в итоге усмирили пса электрошокером.

Покусанные собакой супруги и их сын госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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Укол с транквилизатором не остановил разозлившуюся собаку - полицейские смогли усмирить ее только при помощи электрошокера.

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