МИНСК, 2 янв — Sputnik. Собака покусала своих хозяев, которые хотели одеть на нее свитер, в американском штате Флорида, сообщили в понедельник американские СМИ со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, сначала собака укусила 52-летнюю хозяйку при попытке надеть свитер на своего питомца. Супруг женщины пришел ей на помощь и хотел отогнать животное, однако собака набросилась и на него.

Последним пострадал сын супружеской пары, который в попытке защитить своих родителей от разъяренного пса ударил животное по спине.

Прибывшие на место происшествия полицейские выстрелили в питбуля дротиком с транквилизатором, однако собака еще успела забежать в дом, где находились двое детей. Стражи порядка в итоге усмирили пса электрошокером.

Покусанные собакой супруги и их сын госпитализированы.