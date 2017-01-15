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Легкомоторный самолет разбился в Англии, пилот погиб

15.01.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Легкомоторный самолет потерпел крушение в графстве Оксфордшир, расположенном на юге Великобритании, пилот погиб, сообщила телерадиокорпорация BBC.

Легкомоторный самолет разбился в Англии, пилот погиб
© flickr.com/ Coast Guard News
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Инцидент произошел в воскресенье в 14:35 по местному времени (18:35 по минскому времени). Самолет вылетел из аэропорта на севере графства Бакингемшир. Крушение произошло в районе природного заповедника Aston Rowant.

"К несчастью, мы констатировали смерть пилота самолета, мужчины, на месте крушения", – заявил представитель местной полиции.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. О других жертвах и пострадавших не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет вылетел из аэропорта на севере графства Бакингемшир, крушение произошло в районе заповедника Aston Rowant.

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