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Легкомоторный самолет разбился в Англии, пилот погиб
15.01.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Легкомоторный самолет потерпел крушение в графстве Оксфордшир, расположенном на юге Великобритании, пилот погиб, сообщила телерадиокорпорация
Инцидент произошел в воскресенье в 14:35 по местному времени (18:35 по минскому времени). Самолет вылетел из аэропорта на севере графства Бакингемшир. Крушение произошло в районе природного заповедника Aston Rowant.
"К несчастью, мы констатировали смерть пилота самолета, мужчины, на месте крушения", – заявил представитель местной полиции.
В настоящее время ведется расследование произошедшего. О других жертвах и пострадавших не сообщается.
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Самолет вылетел из аэропорта на севере графства Бакингемшир, крушение произошло в районе заповедника Aston Rowant.
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