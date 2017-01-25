МИНСК, 26 янв – Sputnik. Учащийся одной из школ Бобруйска погиб на железнодорожных путях, его обезглавленное тело было обнаружено на перегоне Бобруйск – Мирадино, сообщила газета " Коммерческий курьер ".



© Sputnik Алексей Филиппов Молодой человек в Барановичах спрыгнул с моста на железнодорожные пути

По информации издания, инцидент произошел утром 26 января – обезглавленный труп нашли в 10:20 на рельсах возле Черепичного переулка. По предварительной информации, юноша погиб в результате наезда электропоезда.

Как пишет газета со ссылкой на начальника Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Дениса Шумина, погибший юноша учился в 11 классе, он из многодетной семьи, которая характеризуется положительно.

Сообщается, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается суицид. В настоящее время на месте трагедии в Бобруйске работает оперативная группа СК.