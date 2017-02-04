МИНСК, 4 фев – Sputnik. Более 20 пассажиров автобуса пострадали в результате столкновения транспортного средства с грузовым поездом в западной Сербии, погибших нет, сообщило в субботу Радио и телевидение республики (РТС).



© Sputnik / Виктор Толочко Машинист пытался самостоятельно потушить горящий поезд Минск - Адлер

"Авария произошла около 12:00 (14:00 по минскому времени – Sputnik), грузовой поезд ударил рейсовый автобус на линии Любовия – Белград на переезде Батар-поле. Погибших нет, травмы различной степени тяжести получили 24 человека", – передает телеканал с места происшествия.

Уточняется, что 14 пострадавших при аварии пассажиров автобуса были сначала доставлены в больницу в Малом Зворнике и еще 10 – в больницу в Великом Зворнике, пока из-за пробок на трассе не приехала скорая помощь из ближайшего крупного города – Лозницы.

В настоящее время все получившие травмы находятся на лечении в центре скорой помощи в Лознице, угрозы жизни нет ни у одного пациента.

Национальное телевидение отмечает, что переезд, на котором произошло столкновение, не имеет шлагбаума, снабжен только соответствующими знаками.