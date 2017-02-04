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Поезд врезался в автобус в Сербии – пострадали 24 человека
04.02.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Более 20 пассажиров автобуса пострадали в результате столкновения транспортного средства с грузовым поездом в западной Сербии, погибших нет, сообщило в субботу Радио и телевидение республики (РТС).
© Sputnik / Виктор Толочко
"Авария произошла около 12:00 (14:00 по минскому времени – Sputnik), грузовой поезд ударил рейсовый автобус на линии Любовия – Белград на переезде Батар-поле. Погибших нет, травмы различной степени тяжести получили 24 человека", – передает телеканал с места происшествия.
Уточняется, что 14 пострадавших при аварии пассажиров автобуса были сначала доставлены в больницу в Малом Зворнике и еще 10 – в больницу в Великом Зворнике, пока из-за пробок на трассе не приехала скорая помощь из ближайшего крупного города – Лозницы.
В настоящее время все получившие травмы находятся на лечении в центре скорой помощи в Лознице, угрозы жизни нет ни у одного пациента.
Национальное телевидение отмечает, что переезд, на котором произошло столкновение, не имеет шлагбаума, снабжен только соответствующими знаками.
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Переезд, на котором произошло столкновение, не имеет шлагбаума, снабжен только соответствующими знаками.
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