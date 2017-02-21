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Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку
22.02.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Протестующие против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты утром в среду 22 февраля попытались помещать въезду техники на стройплощадку.
Лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти.
"Силы очень не равные. На нас троих набрасываются 20 строй-омоновцев. Ни одного журналиста и потому они отрываются по полной", – написал Дашкевич.
Кроме активистов "Молодого фронта" против строительства возле Куропат протестуют и местные жители. Накануне вечером они также
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.
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С утра у стройплощадки оставались трое протестующих против строительства бизнес-центра возле мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
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