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Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку

22.02.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Протестующие против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты утром в среду 22 февраля попытались помещать въезду техники на стройплощадку.

Лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти. 

"Силы очень не равные. На нас троих набрасываются 20 строй-омоновцев. Ни одного журналиста и потому они отрываются по полной", – написал Дашкевич.

Кроме активистов "Молодого фронта" против строительства возле Куропат протестуют и местные жители. Накануне вечером они также присоединились к акции протеста.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

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Теги: Минск
 
 
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С утра у стройплощадки оставались трое протестующих против строительства бизнес-центра возле мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

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