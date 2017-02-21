МИНСК, 22 фев – Sputnik. Протестующие против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты утром в среду 22 февраля попытались помещать въезду техники на стройплощадку.

Лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти.

"Силы очень не равные. На нас троих набрасываются 20 строй-омоновцев. Ни одного журналиста и потому они отрываются по полной", – написал Дашкевич.

Сілы вельмі ня роўныя. На нас трох накідваецца 20 буд-амапаўцаў. Ніводнага журналіста і таму адрываюцца яны па-поўнай. Бяз СМІ не адолеем. pic.twitter.com/r6WflbLK0E — Зьміцер Дашкевіч (@ZmDashkevich) 22 февраля 2017 г.

Кроме активистов "Молодого фронта" против строительства возле Куропат протестуют и местные жители. Накануне вечером они также присоединились к акции протеста .

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

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