МИНСК, 27 фев — Sputnik. Устанавливается причина смерти минчанина, который скончался за рулем, переставляя свой автомобиль, сообщили Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На номер "102" поступил сигнал, что на улице Матусевича в Минске движется автомобиль, за рулем которого сидит, предположительно, нетрезвый водитель. Машина двигалась хаотично и задела несколько автомобилей, стоявших в попутном направлении.

Когда экипаж ГАИ прибыл на место, там уже находилась карета скорой помощи.

"Инспекторы ДПС приехали, когда медики уже констатировали смерть. Видимо звонил кто-то из домов, потому что люди, которые находились рядом видели, что человеку плохо", — рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района столицы Алена Волчек.

Она также отметила, что медики еще до приезда по телефону консультировали звонивших, однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Факт того, что водитель был нетрезв, не подтвердился.